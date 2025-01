video suggerito

Bruno Barbieri fa piangere Linda a Masterchef: “Il tuo piatto come pappa di gatto, sembra masticato” Una performance culinaria da dimenticare, quella di Linda a Masterchef nella puntata del 16 gennaio. Dopo aver fatto assaggiare il suo piatto allo chef Bruno Barbieri, il giudice ha espresso un giudizio duro, facendola scoppiare in lacrime: “Sembra quasi masticato. Poi, manca tutta la parte dolce”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Sara Leombruno

La puntata di Masterchef del 16 gennaio è stata incentrata sui temi della biodiversità e sul green. Tra gli ospiti, oltre a Franco Pepe, noto pizzaiolo di Caiazzo, c'è stata Pía León, vincitrice nel 2021 del premio del World’s 50 Best Restaurant come miglior chef donna del mondo. È proprio durante il confronto tra la chef e Linda, la concorrente che poi è stata eliminata, che Bruno Barbieri ha fatto un commento sul suo piatto, che l'ha fatta scoppiare in lacrime. Ecco cosa è successo.

Dopo aver assaggiato il piatto di Linda, la chef Pía León ha espresso il suo giudizio: "Ho due osservazioni, una buona: hai usato la noce, hai usato il pacay, hai usato la chirimoya, hai usato la quinoa che è stata cotta bene . Ora, la presentazione non è delle più belle. L'ideale sarebbe stato usare un piatto più piccolo dove il cucchiaio può prendere la salsa e gli manca un po' di limone, un po' di forza. Il taglio del pesce non è un taglio regolare", il commento dell'ospite. Linda si è giustificata, dicendo: "Pensavo di aver fatto una cosa carina con l'impiattamento e invece dovevo prendere un piatto piccolo. Poi mi sono dimenticata tutti i nomi, ce l'avevo tutti in testa".

Anche Bruno Barbieri è intervenuto, assaggiando il piatto: "Si è marinato secondo me troppo, quindi sembra un po' come quando prepari la pappa del gatto hai presente?", ha ribattuto il giudice. Linda non ha preso bene quanto affermato: "Che brutta cosa che mi ha detto", ha detto, visibilmente provata. Barbieri, però, ha rincarato la dose: "Sembra quasi masticato. Poi, manca tutta la parte dolce. Ce ne va di più. Linda, qui non trovo la poesia del soul, però. E' un po' più blues malinconico". La concorrente è scoppiata in lacrime e, commentando la salsa, che secondo Cannavacciuolo era la cosa più buona del piatto, ha detto: "Ne ho messa poca perché volevo fare la fine". Alla fine, Linda non è riuscita a salvarsi ed è stata eliminata.