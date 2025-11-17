Bianca Balti accusa Alfonso Signorini: “Crea false notizie, non sarò al GF Vip”, ma fa una gaffe

Bianca Balti è intervenuta per commentare un'indiscrezione che la riguarda e che circola ormai da settimane. Secondo il gossip, infatti, la modella sarebbe tra i concorrenti della prossima edizione del Grande Fratello Vip. La quarantunenne ha appreso la notizia da sua madre: "È estrapolata da Chi". Così, ha accusato – neanche tanto velatamente – Alfonso Signorini di volere fare hype con il suo nome. Ma ha commesso una gaffe.

Bianca Balti non entrerà nella casa del Grande Fratello Vip. La modella ha smentito la notizia secondo la quale sarà nel cast della prossima edizione del reality di Canale5: "Signorini dice che farò il Grande Fratello Vip. No, non lo farò". Quindi l'accusa a Signorini di avere diffuso consapevolmente una notizia falsa, dato che si occupa sia del Grande Fratello Vip che del magazine Chi: "Partecipa direttamente e attivamente sia al Grande Fratello Vip che a Chi, sa benissimo che non è vero". E ha continuato assicurando che non la vedremo mai varcare la famigerata porta rossa: "Grazie Signorini, significa che probabilmente creo hype se bisogna diffondere questa falsa notizia. Non mi è neanche stato chiesto e non chiedetemelo perché ho altro da fare".

La gaffe di Bianca Balti con Alfonso Signorini. Ci ha pensato il profilo Instagram del settimanale Chi a replicare alla modella. Dopo avere confidato che sarebbe un piacere averla a bordo nella prossima edizione del Grande Fratello Vip, la precisazione: "Non abbiamo mai detto che avresti fatto il GF Vip, non è un articolo uscito su Chi". Bianca Balti ha ammesso la gaffe. Dopo essersi confrontata con la madre, ha appurato che l'articolo che annunciava la sua presenza nel reality in realtà è stato pubblicato da Novella 2000. Intanto, al momento, sembra essere decisamente prematuro parlare della nuova edizione del GF Vip. E gli ascolti deludenti della versione classica del format non aiutano di certo.