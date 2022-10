Belen Rodriguez riceve il Tapiro: “Il mio vaffan* rivolto a chi mi ha detto di imparare l’italiano” Belen Rodriguez riceverà il suo 31esimo Tapiro D’Oro da Striscia la Notizia. Il motivo è una storia pubblicata su Instagram con un “vaffan***o” rivolto a un misterioso destinatario, inizialmente immaginato come Antonino Spinalbese. “Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, anche con i colleghi”, ha risposto la showgirl a Valerio Staffelli.

A cura di Elisabetta Murina

Belen Rodriguez riceverà il suo 31esimo Tapiro d'Oro nella puntata di Striscia la Notizia del 13 ottobre. La showgirl e conduttrice argentina batte ogni record: è la più "attapirata" nella storia del tg satirico di Canale 5. La prima statuetta l'ha ricevuta nel 2008, mentre l'ultima le verrà consegnata questa sera per una storia Instagram con un vaffan***o rivolto a una persona che ha fatto parte della sua vita, ma di cui non ha fatto espressamente il nome. Inizialmente si pensava potesse essere Antonino Spinalbese, ma poi la stessa showgirl ha smentito il riferimento.

Il 31esimo Tapiro di Belen a Striscia la Notizia

La frecciatina di Belén Rodriguez sui suoi social e il vaffan***o pubblicato nelle storie Instagram non sono passati inosservati. Anche se la showgirl ha smentito il riferimento ad Antonino Spinalbese, suo ex fidanzato e ora nella casa del Grande Fratello Vip, non è chiaro chi possa essere il destinatario delle parole. Ed è quello che ha cercato di scoprire Valerio Staffelli, quando ha consegnato la statuetta alla conduttrice. Ma la diretta interessata ha risposto: "Nella vita non si discute solo con gli ex compagni, si discute anche con i colleghi". E ha poi aggiunto: "Lui mi ha detto di prendere lezioni di italiano e io lo invito a prendere lezioni di canto". Dalle parole di Belen, quindi, sembra possa trattarsi di un cantante con cui ha avuto in passato un rapporto, sentimentale o lavorativo. Ma non si è voluta sbilanciare di più.

La storia Instagram che ha fatto discutere

Qualche giorno fa, sul suo profilo Instagram, Belen aveva pubblicato una frecciatina (dal destinatario ancora ignoto) che aveva fatto discutere. Le sue parole erano state queste:

Forse dovrei ogni tanto prendere delle “lezioni lessicali”, così mi è stato detto…ma il vaff**** (che si capisce molto facilmente) quando le cose “qualcuno” le racconta diversamente per i suoi comodi credo sia dovuto e parecchio chiaro, tra l’altro la mia metafora preferita! Buona notte alle persone che hanno il coraggio di cercare un dialogo per costruire, non per distruggere!”.

Inizialmente il web aveva pensato che il riferimento fosse ad Antonino Spinalbese, ex fidanzato e ora concorrente nella casa del GF Vip, ma la showgril aveva messo a tacere le voci pubblicando un altro messaggio e smentendo che fosse collegato a lui.