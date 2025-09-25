Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle, l’annuncio di Milly Carlucci

La nuova edizione di Ballando con le Stelle è alle porte, con il programma storico di Rai1 che tornerà sabato 27 settembre. Giunta alla ventesima edizione, la trasmissione riparte da un cast di primo ordine, dal ritorno di Barbara D'Urso in Rai, alla partecipazione di Nancy Brilli, Andrea Delogu e tanti altri nomi, ai quali si aggiunge quello di Belen Rodriguez. Ad annunciarlo è stata la conduttrice, Milly Carlucci, nel corso della conferenza stampa di presentazione del programma che si è tenuta il 25 settembre.

Le parole di Milly Carlucci

Belen Rodriguez farà ritorno in Rai e l'appuntamento è fissato per sabato 4 ottobre, quando la showgirl prenderà parte al programma: "Sarà ballerina per una notte", ha detto Milly Carlucci nel corso della conferenza stampa. Una puntata su cui si concentrerà, per forza di cose, grande attesa, visto che Rodriguez manca in Rai da diverso tempo e quest'anno vi farà ritorno stabilmente con un programma su Radio 2, dal tit0lo "Matti da legare", contenitore del pomeriggio all'insegna del divertimento che Belen condurrà insieme a Barty Colucci, Mario Benedetto e Vincenzo De Lucia.

Con Ballando con le Stelle si ferma Affari Tuoi con Stefano De Martino

Ballando con le Stelle torna dopo la stagione di enorme successo dello scorso anno, quando il programma era riuscito nell'impresa di battere la concorrenza di Tu Sì Que Vales. Lo show di Rai1, anche quest'anno, partirà in anticipo rispetto all'inizio della prima serata sulla rete concorrente. Nella serata del sabato, infatti, salterà l'abituale appuntamento con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino, che lascerà spazio alla partenza di Ballando con le Stelle subito dopo il Tg1 della sera. Anche in questa stagione il programma accompagnerà il pubblico di Rai1 dall'autunno fino alle festività natalizie, chiudendo con l'ultima puntata programmata a pochi giorni dalla fine del 2025.