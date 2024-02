Beatrice Luzzi mette in relazione l’aereo dei fan al Gf con la tragedia dell’11 settembre Divide i social a metà la reazione che Beatrice Luzzi ha avuto di fronte a un aereo ricevuto da parte dei suoi fan. L’attrice, concorrente del Grande Fratello, ha messo in relazione l’omaggio ricevuto con la tragedia degli attentati terroristici dell’11 settembre. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Stefania Rocco

48 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Sta dividendo i social a metà la reazione che Beatrice Luzzi ha avuto di fronte a un aereo ricevuto da parte dei fan conquistati nel corso della sua partecipazione al Grande Fratello. Un omaggio che si è prestato a un commento da parte dell’attrice ritenuto da più parti fuori luogo, al punto che la regia del reality si è vista mettere nelle condizioni di cambiare inquadratura per evitare spiacevoli fraintendimenti.

Che cosa ha detto Beatrice Luzzi

Beatrice ha ricevuto da parte dei fan un aereo con uno striscione che recitava: “Beatrice Luzzi, nostra regina dall’11 settembre”. Probabilmente senza fermarsi a riflettere, l’attrice li ha ringraziati lasciandosi andare a un commento che ha messo in relazione la data del suo ingresso nella Casa di Cinecittà (l’11 settembre, appunto) con la tragedia degli attentati terroristici negli Stati Uniti dell’11 settembre 2001. “Certo che è una data importante l’11 settembre. Sono contenta che abbia trovato una nuova formula questo 11 settembre. Che rappresenti qualcos’altro per noi italiani. L’inizio di questa edizione così edificante per tutti noi perché stiamo tutti crescendo. Perché stiamo crescendo tutti”, ha dichiarato Beatrice, per poi proseguire con la parte iniziale di un annuncio che la regia del reality ha sfumato per evitare che la donna proseguisse nell'incomprensibile parallelismo. Complesso che, "per noi italiani”, la data dell’11 settembre possa acquisire un significato diverso da quello che ha già per tutto il mondo, men che meno se il termine di paragone deve essere il fischio di inizio di un reality show.

Scontro tra fandom per le parole di Beatrice Luzzi

Le parole pronunciate da Beatrice a proposito dell’aereo ricevuto hanno acceso uno scontro tra tifoserie. Da un lato i fan dell’autrice che sostengono Luzzi non abbia tracciato alcun parallelo (sebbene il video con le sue parole sembri indicare esattamente l’opposto visto che la donna dichiara esattamente che “rappresenta qualcos'altro per noi italiani” tale data avrebbe acquistato un significato nuovo con l’inizio del GF); dall’altro i detrattori della donna che hanno evidenziato il poco tatto dimostrato nell’accostare tra loro due vicende – una delle quali tragica – tanto diverse tra loro.