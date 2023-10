Beatrice Luzzi dura su Alex Schwazer: “È scorretto e lo ha dimostrato a livello internazionale” Mentre il Grande Fratello tenta di agevolare la rinascita di Alex Schwazer dopo le squalifiche per doping, Beatrice Luzzi non dimentica i momenti più controversi della storia dell’atleta.

A cura di Daniela Seclì

Per gentile concessione dell’ufficio stampa Endemol Shine Italy

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Grande Fratello 2023/2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Nella puntata del Grande Fratello trasmessa giovedì 19 ottobre, c'è stato un colpo di scena i cui strascichi si avvertono ancora nella casa. Alex Schwazer si è detto convinto che Beatrice Luzzi sia interessata a lui e non a Giuseppe Garibaldi. Dopo la diretta, l'atleta ne ha parlato con il gieffino.

Alex Schwazer è convinto che Beatrice Luzzi sia interessata a lui

Alex Schwazer si è concesso una chiacchierata in giardino con Giuseppe Garibaldi. Per prima cosa ha rimarcato come sia ingiusto che alla fine di ogni puntata ci siano concorrenti arrabbiati o addirittura in lacrime a causa di Beatrice Luzzi. Poi, ha ribadito di avere visto nell'attrice un chiaro interesse nei suoi confronti:

L'obiettivo primario sono sempre stato io. Perché? Lei ha nominato me come più affascinante. Finito il gioco ha detto: "Effettivamente Alex è molto affascinante, se non fosse sposato…". Quando facevate i primi passi, ci hanno chiesto se questa storia fosse convincente o meno. Io ho detto: "Io ho molto rispetto di questa storia, non voglio giudicare, voglio vedere come vanno le cose. Ma lei mi ha detto che il vero obiettivo è un altro". Io so bene quello che ho sentito. Quindi è giusto che tu adesso sappia questa cosa. Io amo mia moglie, non mi interessa nessuna donna al mondo. Fidati.

Giuseppe Garibaldi lo ha ringraziato e ha aggiunto: "Sai qual è il problema? Che io metto i sentimenti. Giselda piange e Angelica sta male? Sono cose insopportabili queste".

Quella frase di Beatrice Luzzi su Alex Schwazer

Beatrice Luzzi si è confidata con Fiordaliso, dicendole di essere rimasta profondamente delusa da Giuseppe Garibaldi. La concorrente ritiene che al gieffino faccia comodo credere alla versione di Alex Schwazer, in modo da attribuire anche a lei delle colpe per la crisi della loro frequentazione:

Giuseppe mi ha molto deluso nei suoi comportamenti, nelle modalità, nel cambiamento di registro. Non ha la stessa onestà intellettuale che ho io. Adesso approfitta del discorso inventato da Alex sul fatto che io avessi chissà quale altra distrazione. Gli fa comodo credere a lui. Dato che ieri ha dimostrato il suo amore per lei (per Samira Lui, ndr) e in confessionale pure, gli fa comodo che anche io abbia qualche pecca o scheletro nell'armadio. Gli fa comodo psicologicamente, non in modo strategico.

Poi, la frase su Alex Schwazer riferita alle squalifiche per doping che hanno rischiato di distruggere la sua carriera sportiva: "Eccolo là, è anche uno scorretto e lo ha dimostrato a livello internazionale".