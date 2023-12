Beatrice Luzzi contro Letizia Petris: “Mi ha umiliato, è arrogante, egocentrica e prepotente”

Nella casa del Grande Fratello c'è tensione tra Beatrice Luzzi e Letizia Petris. Secondo l'attrice, la gieffina sarebbe troppo autoritaria non solo con lei, ma anche nei confronti di altri concorrenti. A Fiordaliso ha confidato: "Sono stata umiliata, comandata e gestita in quel modo così sgarbato, così autoritario, così arrogante".

Beatrice Luzzi si è sfogata con Fiordaliso: "Lo so che ha risposto male anche a te. Non glielo possiamo permettere perché è una ragazzina e deve crescere e capire che ci sono dei limiti che non può oltrepassare". Fiordaliso ha replicato: "Ma qui dentro diventiamo tutti uguali Bea". Così, ha causato la reazione stizzita di Beatrice, che ritiene sia giusto rimarcare il presunto comportamento inopportuno di Letizia:

No, ma proprio per niente. Noi non ci siamo mai permessi di trattare qualcuno in quel modo. Ma come puoi permettere a lei di trattare quattro signore in quel modo? Lo deve capire. Io lo dico per lei, le voglio bene. Si deve dare una regolata. Stamattina le ho dato un bacio, le ho detto: "Dammene uno pure tu", per passarci sopra in maniera affettuosa. E lei ha detto: "No Bea, perché le persone che ti vogliono bene non si trattano così". Le ho detto: "Guarda che sei stata tu che sei stata autoritaria". E se n'è andata urlando in cucina dal solito povero Paolo a ricominciare a sparlare. Ieri a tavola ha sparlato.