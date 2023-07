Barbie Mania, su Discovery uno show con Ashley Graham che realizza la vera casa dei sogni di Barbie Si intitola Barbie Dreamhouse Challenge e metterà alla prova una squadra di iconici volti di Discovery. L’obiettivo? Muniti di martelli rosa, dovranno rendere un’enorme villa la dimora perfetta dell’iconica Barbie, a dimensione umana.

A cura di Giulia Turco

Avete mai immaginato di entrare in una vera casa di Barbie a dimensione umana? Discovery ha reso il sogno realtà, con uno show che andrà in onda nei giorni più rosa dell'anno, quelli a ridosso dell'uscita dell'atteso film Barbie nelle sale cinematografiche. Mentre la Barbie mania impazza in tutto il globo, Discovery Italia rispolvera uno show televisivo condotto da Ashley Graham, che è una vera e propria chicca per gli amanti dell'iconica bambola.

Quando e dove vedere Barbie Dream House Challenge

La modella britannica Ashley Graham, nota per essere stata una delle prime icone della moda curvy, conduce in un’avventura di ristrutturazione davvero incredibile, aprendo le porte al pubblico della casa dei sogni di Barbie. Si intitola, appunto, Barbie Dreamhouse Challenge e metterà alla prova una squadra di otto iconici volti di Discovery. L’obiettivo? Muniti di martelli rosa, dovranno rendere un’enorme villa la dimora perfetta dell’iconica Barbie, in tutti i suoi dettagli. C’è una cabina armadio colma di abiti, una pista da ballo, una sala da bagno zuccherino e un enorme salone con tanto di camino e scalinate rosa. Non può mancare, ovviamente, il giardino con piscina e una serie di magnifici scivoli. Lo show va in onda lunedì 24 luglio alle 21.30 su HGTV, il canale 56 del digitale terrestre del gruppo Discovery dedicato alle ristrutturazioni di case e giardini. Dopo la messa in onda il programma sarà disponibile in replica anche in streaming sulla piattaforma ufficiale di Discovery.

Impazza la Barbie mania

Il film di Greta Gerwig è annunciato da circa un bien in, ma nelle ultime settimane la Barbie mania è letteralmente scoppiata e ha travolto ogni ambito. All’improvviso è come essere catapultati nel mondo dell’iconica bambola con tinte di rosa ovunque, online e negli shop. Zara, Primark, ma anche Mango e Superga sono solo alcuni dei brand di scarpe e abbigliamento che hanno contribuito al lancio del film con la creazione di apposite capsule. L’estate tutta in rosa è servita.