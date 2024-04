video suggerito

Barbara Palombelli senza voce a Forum: "Perdonatemi, non mi resta che chiedervi scusa" Le puntate di Forum del 24 aprile sono state decisamente complicate per Barbara Palombelli. La conduttrice ha condotto gli appuntamenti su Canale5 e su Rete4 con un evidente abbassamento di voce.

A cura di Daniela Seclì

Barbara Palombelli ha avuto un abbassamento di voce in diretta a Forum. Tuttavia, non ha rinunciato a essere presente in studio durante le puntate di mercoledì 24 aprile, andate in onda su Canale5 e su Rete4. In apertura, ha spiegato di avere questo problemino di salute. Dato che via via la voce diventava sempre più flebile, la conduttrice si è fatta aiutare nella conduzione dal resto del cast del programma. Poi, si è scusata con il pubblico: "Non mi resta che chiedere scusa, scusatemi, ma come sentite la voce non c'è più". Ma andiamo con ordine.

Barbara Palombelli senza voce a Forum

Barbara Palombelli ha aperto la puntata di Forum di mercoledì 24 aprile in onda su Canale5 con un evidente abbassamento di voce: "Ho pochissima voce, però voglio stare con voi anche oggi". In qualche modo, tuttavia, è riuscita a gestire la puntata anche se quel piccolo problema di salute è andato via via acuendosi. Ai saluti finali, la voce era diventata sempre più flebile, ma Barbara Palombelli ha dato appuntamento su Rete4:

Do la linea subito al Tg5 delle 13. Perdonatemi, volevo stare con voi, non ho voce. Noi ci ritroviamo alle 14, se Dio vorrà, su Rete 4 con Lo Sportello di Forum, a tra poco.

La conduttrice passa la palla al resto del cast e si scusa

Così, quando Barbara Palombelli ha aperto il consueto appuntamento con Lo sportello di Forum in onda su Rete4, la voce era ormai quasi assente del tutto. La conduttrice ha spiegato: "Buon pomeriggio a tutti, non ho voce come potete sentire. Perciò oggi parla Giulia Giorgi". Nel corso della puntata è intervenuta di tanto in tanto. In chiusura si è voluta scusare con il pubblico, mentre la sua voce si era ormai abbassata del tutto:

Non mi resta che chiedere scusa, scusatemi, ma come sentite la voce non c'è più. Alla prossima, grazie.