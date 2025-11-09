Barbara D’Urso in lacrime a Ballando: “Ho cresciuto da sola 2 figli, non sapevo come fare la madre”

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Barbara D'Urso si è lasciata andare a un toccante racconto sulla sua storia personale a Ballando con le Stelle. La conduttrice ha parlato dei suoi figli e delle difficoltà affrontate nel crescerli da sola: "Non riuscivo ad avere il mio primo figlio e stavo impazzendo. Quando avevano 5 e 7 anni, mi sono dovuta separare dal loro padre. Mi sono trovata sola con loro due. Ho dovuto imparare a fare la mamma, non avendone avuta una non sapevo come fare".

La conduttrice e ballerina ha mostrato al pubblico la parte più fragile di sé e della sua storia, lasciandosi andare alle lacrime durante il racconto: "Non ho mai detto una parola contro il loro papà. C'è stata la fase del dolore, della depressione, ho perso 10 chili. Piangevo da sola". D'Urso ha scelto di andare a lavorare per dare ai suoi figli un futuro migliore e per mettere al primo posto la loro felicità: "Quando sono andata a lavorare loro non l'hanno vissuta bene. Ma sono orgogliosa perché ho cresciuto due figli generosissimi. Sono molto riservati e hanno raggiunto la completezza nel loro lavoro senza essere ‘figli di Barbara D'Urso'".

La concorrente si è esibita in una coreografia di moderno che ha trasformato in passi tutta la sua storia personale, parlando anche delle difficoltà che una madre può vivere quando i figli crescono e si fanno sentire meno. "Aspetto una telefonata che non arriva", ha detto. In studio il pubblico si è commosso, mentre per Selvaggia Lucarelli e Mariotto la coreografia è stata ‘troppo' sotto alcuni punti di vista: "Sembrava tutto melenso e zuccheroso, tutto un po' troppo. La mano che trema alla fine l'avrei evitata. Abbiamo una cosa in comune: i nostri figli non ci cagano". "Invece è la cosa che mi è piaciuta di più, ho voluto rappresentare una mamma che diventa gobba e riesce poco a camminare", ha commentato lei.