“Barbara D’Urso a Ballando e Tu sì que vales, sfida agli ascolti tv”, la precisazione di Fascino di Maria De Filippi

Manca poco all'inizio della nuova stagione tv, Tu sì que vales 2025 si prepara alle registrazioni delle nuove puntate e Ballando con le stelle scalderà i motori per aprire la sala prove con il suo cast nuovo di zecca. Quest'anno la presenza di Barbara D'Urso ha sollevato una serie di riflessioni sulla possibilità che l'edizione che segna il ritorno della conduttrice in tv, peraltro in Rai, nella rete concorrente a quella che è stata la sua casa televisiva per decenni, possa minare gli ascolti del programma di Maria De Filippi. A Fanpage.it perviene la precisazione dell'ufficio stampa di Fascino, che tiene a precisare come non sussista alcuna sfida con Milly Carlucci e i motivi sono legati soprattutto agli orari di inizio e fine dei rispettivi programmi.

Perché Fascino non ritiene possibile la sfida tra TSQV e Ballando

Ballando con le stelle 2025 partirà un'ora prima e chiuderà più di un'ora dopo, difficile pensare possa esserci una reale sfida agli ascolti tv con Tu sì que vales. La motivazione per la quale la società di produzione di Maria De Filippi non contempla la possibilità di salire sul ring dell'Auditel con il programma di Ballandi è contestualizzata alle scelte che Mediaset sta facendo rispetto gli orari di apertura e chiusura. È stato proprio Pier Silvio Berlusconi a spiegarlo a Fanpage.it durante la presentazione dei palinsesti 2025/2016. Alla domanda su quanto ci fosse di vero sulla possibilità di anticipare la chiusura a un orario differente dal solito sconfinante in seconda serata, l'Ad Mediaset ha risposto spiegando la scelta di chiudere a mezzanotte, iniziando proprio da Tu sì quel vales.

Barbara D’Urso ballerina per una notte a Ballando

Cosa rispose Pier Silvio Berlusconi sull'orario di chiusura anticipato

"È un tema che mi sta molto a cuore e rispondo che la volontà è quella", rispose, "Con Maria De Filippi abbiamo già concordato che Tu sì que vales possa chiudere a mezzanotte, mentre per altri programmi, tipo reality show con narrazioni più ampie, ci riserviamo la facoltà di scegliere di volta in volta in base alle esigenze". Questo tipo di manovra porterebbe a vedere una durata differente in fasce diverse, che su Canale 5 darebbero una possibilità di differente programmazione per la seconda serata, per cui Fascino ritiene impossibile tenersi sulla stessa linea di valutazione ed esclude che la presenza di Barbara D'Urso sia una minaccia reale per giustificare la presenza di una gara in una pista dove, dati alla mano, non c'è la prospettiva di poter scendere per contendersi la stessa coppa.