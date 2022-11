Ballando con le Stelle vince agli ascolti tv del sabato sera con 3milioni e mezzo di spettatori É stato Ballando con le Stelle a vincere agli ascolti tv di sabato 26 novembre: lo show di Milly Carlucci, giunto alla sua ottava puntata, è stato visto da circa 3milioni e mezzo di spettatori. Su Canale 5 invece Come un gatto in tangenziale è stato visto da 2.122.000 spettatori.

A cura di Elisabetta Murina

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'ottava puntata di Ballando con le Stelle 2022 ha conquistato gli ascolti tv di sabato 26 novembre. Lo show, in onda su Rai 1 condotto da Milly Carlucci, ha intrattenuto circa 3milioni e mezzo di spettatori. Per il film Come un Gatto in Tangenziale, con Antonio Albanese e Paola Cortellesi e in onda su Canale 5, non c'è stata competizione.

Ballando con le Stelle conquista il sabato sera

Ballando con le Stelle è giunto al suo ottavo appuntamento nella serata di sabato 26 novembre. Lo show è iniziato alle 22, un'ora dopo il solito orario, per lasciare spazio ai mondiali di calcio di Qatar. Nessuna coppia è stata eliminata e Milly Carlucci ha voluto spazio anche al ricordo di Renato Balestra, lo stilista morto ieri all'età di 98 anni. La gara sta entrando nel vivo e ha raccolto davanti alla televisione 3.504.000 spettatori pari a uno share del 34%. Su Canale 5 invece è andato in onda il film Come un gatto in Tangenziale, con Paola Cortellesi e Antonio Albanese, che ha convinto 2.122.ooo spettatori pari al 12.5% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Italia 1 Kung Fu Panda ha intrattenuto 910.000 spettatori (5.1%), mentre su Rai3 Sei Pezzi Facili ha raccolto davanti al video 852.000 spettatori pari ad uno share del 5.2%. Su Rete4 She Saved Me – Sopravvissuta ha totalizzato circa 630.000 spettatori con il 3.8% di share. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha registrato 401.000 spettatori con uno share del 2.6%. Su TV8 Creed II ha raccolto 267.000 spettatori con l’1.7%.