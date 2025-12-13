Ballando con le stelle, stasera la semifinale: chi sono i semifinalisti, come funzionano gara e voto social

Sabato 13 dicembre in onda su Rai1 la seconda semifinale di Ballando con le stelle condotta da Milly Carlucci: i concorrenti in gara, come si svolgerà la serata e chi saranno i ballerini per una notte.

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Ballando con le stelle 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Stasera, sabato 13 dicembre, in onda su Rai1 la seconda semifinale di Ballando con le stelle. L'appuntamento è alle ore 21:25. Sarà una serata decisiva. Milly Carlucci e Massimiliano Rosolino, infatti, sveleranno le coppie che avranno accesso alla finale. Tra gli ospiti, Luca Cordero di Montezemolo che darà il via al contatore Telethon. Ballerini per una notte i tennisti Adriano Panatta e Paolo Bertolucci, che si cimenteranno con un tango. Come sempre, i concorrenti si sottoporranno al giudizio della giuria composta da Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino e Selvaggia Lucarelli.

Ballando con le stelle, le coppie in semifinale

Dopo l'eliminazione definitiva di Nancy Brilli, Beppe Convertini, Marcella Bella e Emma Coriandoli, sono otto le coppie che si sfideranno per conquistare la finale. I concorrenti di Ballando con le stelle ancora in gara sono:

Fabio Fognini e Giada Lini

Filippo Magnini e Alessandra Tripoli

Rosa Chemical e Erica Martinelli

Paolo Belli e Anastasia Kuzmina

Martina Colombari e Luca Favilla

Andrea Delogu e Nikita Perotti

Francesca Fialdini e Giovanni Pernice

Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca.

Come funziona la gara della semifinale di Ballando con le stelle

La gara della seconda semifinale di Ballando con le stelle prevede una serie di prove che permetteranno ai concorrenti di accumulare punti validi per la classifica finale. Ciascun concorrente, come di consueto, si esibirà davanti alla giuria. Anche stasera si rivelerà fondamentale l'assegnazione del tesoretto da parte di Alberto Matano e di Rossella Erra. Ma il giudizio finale sarà nelle mani del pubblico che segue il programma di Milly Carlucci da casa. Ancora una volta sarà fondamentale il voto social. Ricordiamo che i like, validi per la classifica, saranno controllati e quelli sospetti saranno annullati.