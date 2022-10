Ballando con le stelle, Biagiarelli si ribella: “Basta parlare della storia con Selvaggia Lucarelli” Lorenzo Biagiarelli protesta nel corso della terza puntata di Ballando con le stelle. “Si parla della mia storia con Selvaggia Lucarelli e non del ballo”. Si dice d’accordo la compagna: “Lui ha una sua identità e vuole che lo si ricordi”.

Lorenzo Biagiarelli si è ribellato di fronte alla giuria e alla sua partner di danza Anastasia Kuzmina nel corso della terza puntata di Ballando con le stelle. L’inquietudine del cuoco è nata a partire da un commento fatto dalla sua insegnante nel corso della seconda puntata. “Con Lorenzo dovremmo andare a prendere un caffè lontano dagli allenamenti”, aveva detto, frase che secondo Biafgiarelli avrebbe messo al centro del palco la sua relazione con Selvaggia Lucarelli, giurata del programma, piuttosto che la loro esibizione. Ha espresso, quindi, il suo malcontento nella clip che ha preceduto la terza esibizione:

Sono molto contrariato perché, per la seconda volta di fila, è andata in scena una cosa per cui non si è parlato né di coreografia né del ballo. Per colpa di Anastasia, per quello che è successo nella clip prima di noi, l’ennesima storia che noi non siamo coppia perché non andiamo a prendere il caffè. Si inventa questa scenetta che è stata molto divertente, perché è divertente la scenetta finta, però quella cosa lì sulla pista diventa aka realtà, diventa la chiave di lettura. Siamo gli unici a essere giudicati per altro. Io ho bisogno che adesso si parli di me. Sono qui perché sono il fidanzato di Selvaggia? Sì, entro pure col cartello perché è la verità, ma sulla pista da ballo con Lorenzo Biagiarelli e a giudicarmi non c’è la mia compagna. E vorrei che non ci pensasse nemmeno tutto il corredo chiamato a giudicare. La prima è uno scherzo, la seconda ha risposato la conversazione e questa cosa mi danneggia perché il sono il cog***, lei è la stro** gelosa e lei è la povera vittima. E alla fine il ballo non c’è. Io non ho portato malumori. Vorrei che non lo facesse nemmeno lei, e se li ha lo dice a me. Non voglio più essere né il “fidanzato di” né il “ballerino di” in questo programma. Voglio essere me.

Sara Di Vaira a Biagiarelli: “In questa clip ho sentito solo ‘io, io, io’”

Fabio Canino, altro membro della giuria e collega di Lucarelli, ha rivolto un appunto al concorrente: “Non capisco questa strategia, lui ci conosce. È proprio brutto alla terza puntata. Detto questo, col ballo non c’entra nulla, sei stato bravo”. Una versione sposata anche da Ivan Zazzaroni. Sara Di Vaira ha invece posto l’accento su un’altra questione: “Tu vuoi essere trattato come gli altri ma anche tu devi trattare la tua ballerina come gli altri. In questa clip ho sentito ‘io, io, io, è colpa di Anastasia’. Vederla che non sorride, lasciata alla fine del ballo senza nemmeno farle fare l’inchino…Ballando non è fatto di ‘io, è fatto di ‘noi’”.

Selvaggia Lucarelli appoggia la protesta del compagno

Selvaggia, chiamata a commentare l’esibizione, ha quindi commentato l’accaduto e le parole del compagno: “Sono tra 12 fuochi diversi. Credo, per una volta, che la ragione sia nel mezzo. Quello che ha detto suggerisce qualcosa. Lorenzo è arrivato qua per evidenti ragioni, è il mio fidanzato ed è divertente la dinamica che si crea. Ma ha anche un suo lavoro e credo sia molto antipatico che si parli sempre e solo di ‘sei il fidanzato di'. Lui balla e vuole essere giudicato per quello e soprattutto ha una sua identità e vuole che lo si ricordi”.