Ballando con le stelle 2025, nessun eliminato: la classifica dopo la prima puntata

La prima puntata di Ballando con le Stelle si chiude senza eliminazioni e con un podio per certi versi imprevedibile rispetto a quello che si è visto nel corso della serata del 27 settembre, durante la quale si è sviluppata una gara molto equilibrata, nel corso della quale si è già capito quali potrebbero essere i concorrenti che si giocheranno la vittoria finale di questa edizione.

Nessuna eliminazione nella prima puntata di Ballando con le Stelle

Una puntata che si è chiusa con un giallo perché non era stato chiarito da Milly Carlucci se la serata avrebbe contemplato un'eliminazione. Terminate le esibizioni, la prima classifica generale vedeva Francesca Fialdini e Giovanni Pernice in prima posizione, prima che arrivassero i tesoretti assegnati da Matano a Nancy Brilli, balzata in prima posizione, e da parte dei tribuni del popolo a Beppe Convertini. Mostrate le classifiche, Milly Carlucci ha nominato una ad una le coppie che avrebbero avuto accesso alla prossima puntata, lasciando per ultima, clamorosamente, proprio quella composta da Francesca Fialdini e Giovanni Pernice. Dopo qualche istante di gelo in studio, però, Carlucci ha rivelato in realtà che proprio Fialdini e Pernice si aggiudicavano la vittoria di puntata, senza eliminati.

La classifica dopo la prima puntata

La prima puntata di Ballando con le Stelle si chiude quindi con la vittoria di Francesca Fialdini e Giovanni Pernice, davanti a Nancy Brilli e Carlo Aloia al secondo posto, Rosa Chemical e Erica Martinelli in trza, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina in quarta posizione, Barbara D'Urso e Pasquale La Rocca al quinto posto, seguiti da Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, poi da Andrea Delogu e Nikita Pedrotti, Beppe Convertini e Veera Kinnunen all'ottavo posto, Martina Colombari e Luca Favilla in nona posizione, Marcella Bella e Chiquito al decimo posto, Fabio Fognini e Giada Lini in undicesima posizione e Emma Coriandoli insieme a Simone Di Pasquale in chiusura.