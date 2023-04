Back To School 2, i concorrenti e come funziona il programma di Federica Panicucci su Italia1 Mercoledì 5 aprile parte la seconda edizione di Back To School con Federica Panicucci alla conduzione. Volti noti alla tv torneranno dietro i banchi di scuola, tra questi Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge, Aldo Montano, Cecchi Paone, Valeria Marini e tanti altri.

Mercoledì 5 aprile 2023 parte su Italia Uno la seconda edizione di Back To School, lo show che vede 30 vip della televisione italiana dietro i banchi di scuola, costretti a rifare l'esame di quinta elementare. Dovranno rispondere alle domande di geografia, storia o matematica che gli verranno rivolte dai bambini nelle vesti di insegnanti, "I Maestrini". La novità di questa edizione è la conduzione di Federica Panicucci che sarà affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell'"indisciplinato capoclasse".

I concorrenti di Back To School 2

Nella seconda edizione di Back To School con Federica Panicucci alla conduzione i telespettatori verranno a conoscenza delle abilità scolastiche di numerosi VIP noti nel mondo del cinema, della tv, dello sport. Nella prima puntata in programma per mercoledì 5 aprile, gli allievi VIP saranno: Michele Cucuzza, Jenny De Nucci, Valeria Marini, Pierpaolo Pretelli, Soleil Sorge e Walter Zenga. Ecco la lista completa di tutti i protagonisti del programma che saranno suddivisi nelle sei puntate:

Aldo Montano

Walter Zenga

Francesco Pannofino

Ricky Tognazzi

Jenny De Nucci

Blind

Ivan Cattaneo

Katia Ricciarelli

Mietta

Riki

Beatrice Valli

Elisa Esposito

Luca Daffrè

Alessandro Cecchi Paone

Michele Cucuzza

Valeria Marini

Awed

Carmen Di Pietro

Cecilia Capriotti

Elena Morali

Gabriele Cirilli

Gigi e Ross

Jo Squillo

Justine Mattera

Luca Onestini

Maria Monsè

Natasha Stefanenko

Pierpaolo Pretelli

Raffaella Fico

Soleil Sorge

Come funziona il programma e quante puntate sono

I Maestrini dovranno istruire e seguire nell'apprendimento i 30 concorrenti scelti per la seconda edizione: li prepareranno sul programma scolastico per permettergli di superare le interrogazioni e infine l'esame finale che si svolgerà in puntata. La Commissione farà poi domande e valuterà la preparazione dei concorrenti. Nell’aula magna si svolgerà l’esame e per l'occasione saranno invitati anche parenti e amici degli alunni VIP. In ogni puntata chi non supererà l'esame, verrà considerato "rimandato" e dovrà ripresentarsi per ritentare la prova.

I maestrini e la commissione d'esame di Back to School 2

I Maestrini che dovranno istruire i VIP sarà il gruppo composto da 13 bambini dai 7 agli 11 anni. Nello studio di Federica Panicucci ci sarà poi una Commissione, composta da cinque autentici maestri elementari, che farà domande e valuterà la preparazione dei concorrenti. La conduttrice sarà affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nel ruolo dell'"indisciplinato capoclasse".