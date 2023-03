Federica Panicucci pronta per Back To School 2: “Abbiamo sequestrato i telefoni, punito chi copiava” Federica Panicucci è la nuova conduttrice di Back To School, in partenza dal 5 aprile su Italia1 con la seconda edizione. “Ci saranno risultati inattesi”: tra i concorrenti Valeria Marini, Cecchi Paone, Pierpaolo Pretelli, Aldo Montano e Carmen Di Pietro.

A cura di Gaia Martino

Foto da Chi

Federica Panicucci è pronta per la conduzione di "Back to school", in partenza per il 5 aprile 2023 su Italia Uno. La seconda edizione vedrà 30 VIP alle prese con l'esame di quinta elementare: "Ci saranno molte sorprese, chi se la prenderà per la bocciatura, chi verrà trovato a suggerire. Ci saranno anche delle eccellenze", le parole della presentatrice in una lunga intervista al settimanale Chi.

Federica Panicucci a Back To School: "Ci saranno risultati inattesi"

Al settimanale Chi Federica Panicucci ha svelato qualche anticipazioni sul programma che la vede al timone, Back To School, in partenza dal 5 aprile su Italia Uno. "I telefonini li abbiamo sequestrati a tutti, ma non solo i telefonini, abbiamo dovuto fare come a scuola, dare punizioni a chi suggeriva e a chi copiava. Ci sono capovolgimenti continui, risultati inattesi. C'è stato un ripetente che si è rifiutato di rifare l'esame, un altro che l'ha presa malissimo. Ci sono anche delle eccellenze", le parole della conduttrice. Tra i protagonisti della seconda edizione dello show anche Alessandro Cecchi Paone, Aldo Montano, Francesco Pannofino e Valeria Marini: "Direi di tenere d'occhio Alessandro Cecchi Paone e Justine Mattera. La Marini? Tenga presente che i concorrenti hanno studiato in un collegio di Monza con i loro maestrini, l'esame è frutto di quel lavoro". La conduttrice, protagonista da anni di Mattino Cinque, ha raccontato di essere stata sempre brava a scuola: "Andavo bene a scuola, ho sempre avuto un senso di responsabilità nei confronti dello studio e poi sapevo che, impegnandomi, mi sarei potuta divertire nel tempo libero e durante le vacanze". Il padre le insegnò ad avere voglia di studiare: "Lui sapeva tutto, qualunque cosa gli chiedessi lui la sapeva. Aveva quella che si chiamava cultura generale, e mi affascinava molto questa cosa". Ha raccontato che grazie all'insegnamento del padre, oggi "cerco anche io di farmi trovare sempre preparata dai miei figli".

Foto da Chi

Federica Panicucci sul futuro a Mattino Cinque

"In tv sono una secchiona? Occuparsi quotidianamente di news richiede preparazione perché informare il pubblico è una responsabilità": così Federica Panicucci a Chi racconta dell'impegno e dello studio che mette in pratica nel suo lavoro. "Internet può aiutarti a trovare informazioni ma non a farti una cultura. Quella si fa a scuola, sui libri, e non c'è nulla che possa sostituirlo". Non è vero che per avere successo non occorra studiare, la conduttrice tv sostiene che "Lo studio e la cultura sono fondamentali e alla base del nostro vivere, indipendentemente dalla strada che vogliamo percorrere".

Sul lavoro in tv per l'informazione ha raccontato di aver fatto fatica: "Quando sono arrivato alle news dall'intrattenimento, 14 anni fa, ho fatto fatica perché era un linguaggio che non conoscevo, un modo di lavorare diverso. Mi sono dovuta creare i miei strumenti e oggi mi auguro di essere in grado di gestire anche l'imprevisto. Ho condotto più o meno 200 puntate all'anno e questo è il mio quattordicesimo anno, fate voi il conto". Con Mediaset c'è un rapporto di stima e fiducia, così alla domanda riguardo l'indiscrezione che racconta che potrebbe essere questo l'ultimo anno della Panicucci a Mattino 5, la conduttrice ha preferito "non commentare".

Non commento, posso dire che ho un rapporto con Mediaset di grande stima e fiducia reciproca che dura da trent'anni.

I concorrenti di Back To School 2

Tredici piccoli insegnanti, bambini tra i 7 e gli 11 anni, dovranno dare lezioni a VIP come Alessandro Cecchi Paone, Michele Cucuzza, Ricky Tognazzi, Luca Onestini, Aldo Montano, Natasha Stefanenko, Jo Squillo, Francesco Pannofino, Katia Ricciarelli. Il settimanale Chi svela altri protagonisti della seconda edizione dello show: Gabriele Cirilli, Carmen Di Pietro, Elena Morali, Pierpaolo Pretelli, Gigi e Ross, Riki, Raffaella Fico, Justine Mattera.