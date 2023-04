Soleil Sorge a Back to School: “Dicono che sembro intelligente, ho paura di deluderli” Sin dall’inizio si capisce che piega prenderà l’andamento scolastico di Soleil a Back to School. Dopo una serie di gaffe sulla cultura generale in aula coi Maestrini, la Commissione boccia Soleil costretta a sedersi tra i banchi dei ripetenti.

A cura di Giulia Turco

Soleil Sorge è tra i concorrenti di questa edizione di Back to School condotta da Federica Panicucci. L’influencer ed ex gieffina già dalla prima puntata ha attirato il pubblico con una serie di esilaranti gaffe di cultura generale, ma in molti sono pronti a scommettere che gli strafalcioni fossero previsti, pur di farla rimandare dai prof e garantire la sua presenza nelle puntate successive.

Soleil non supera gli esami nella prima puntata di Back to School

L'esordio a Back to School per Soleil inizia con la preparazione in aula da parte dei suoi Maestrini, ma sin dall'inizio si capisce che piega prenderà l'andamento scolastico della concorrente. "Scienze è sempre stata una delle mie materie preferite", ammette l'influencer, che poi però si lascia ingannare da semplici domande come: "Come sono divisi gli animali? Tra animali domestici e animali da compagnia". Poi ci ricasca? "Chi ha inventato il primo termometro? Il signor Mercurio", o ancora "L‘apostrofo? è un disegnino…".

Le sue risposte gettano nello sconforto i Maestrini in un divertente siparietto che si conclude in studio, davanti alla Commissione d'esame. "Hanno detto che sembro intelligente, non volevo essere troppo preparata per paura di deluderli" si giustifica lei. Alla fine purtroppo, è il verdetto è proprio quello che i bambini si aspettano: Soleil non passa l'esame e viene invitata a sedersi tra i banchi dei ripetenti. "La commissione è piacevolmente sorpresa dalla lucidità di spirito della candidata, dalla sua freschezza di esposizione e dalla sua capacità di valutazione", spiegano i prof. "Tali qualità però cozzano troppo con il freddo di preparazione".

Tra i concorrenti di Back to School c’è anche Luca Onestini

La conduttrice Federica Panicucci ha annunciato che anche Luca Onestini sarà tra gli allievi di questa edizione di Back to School. L’ex gieffino è stato anche il fidanzato di Soleil Sorge che, sin da subito, non si è risparmiata frecciatine nei confronti dell’ex: “Sudia all’università da quasi dieci anni, penso che qualcosa avrà imparato”, lo ha stuzzicato.