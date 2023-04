Luca Onestini dopo il GF Vip nel cast di Back To School, Soleil Sorge: “All’università da 10 anni” Luca Onestini è nel cast di Back To School, condotto da Federica Panicucci e in onda da questa sera su Italia 1. “É stato uno dei più indisciplinati”, ha detto la conduttrice parlando dell’ex Vippone. Poi Soleil Sorge gli lanciato una frecciatina: “Iscritto da 10 anni all’università”.

A cura di Elisabetta Murina

Dopo l'avventura al Grande Fratello Vip, Luca Onestini è pronto a tornare in tv. L'ex Vippone sarà nel cast di Back To School, in onda a partire da stasera su Italia1, condotto da Federica Panicucci. Ed è stata proprio la conduttrice a parlare del suo "allievo" durante l'ultima puntata del GF Vip Party con Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli.

"Luca Onestini uno dei più indisciplinati", le parole di Federica Panicucci

Federica Panicucci condurrà per la prima volta Back To School, che riparte martedì 5 aprile su Italia1. Nel cast, dietro i banchi di scuola, ci saranno 30 vip pronti a rifare l'esame di quinta elementare, rispondendo a domande di diverse materie, fatte loro da bambini nei panni di insegnanti, "I Maestrini". Tra gli "alunni" anche l'ex Vippone Luca Onestini, che la conduttrice ha descritto così: "Non posso spoilerare niente, ma è stato uno dei più indisciplinati, ho fatto fatica a tenerlo a bada".

La frecciatina di Soleil a Luca Onestini

Nel cast di questa edizione di Back To School ci sono anche gli stessi Pretelli e Soleil, conduttori del GF Vip Party ed entrambi ex Vipponi. "Tenere a bada Pretelli non è stata un'impresa facile", ha detto Panicucci. Poi l'influencer ha lanciato una frecciatina al "compagno di classe" Luca Onestini, con il quale in passato ha avuto un flirt non finito bene: "Studia all'università da quasi 10 anni, penso che qualcosa lo avrà imparato". "Non posso dire niente, ma vi posso dare uno scoop. Tra tutti, si è rifiutato di fare l'esame finale". Nel cast ci sono poi anche altri ex personaggi del mondo dei reality e dei social, come Luca Daffrè, Valeria Marini, Carmen Di Pietro, Raffaella Fico e tanti altri. Accanto alla conduttrice, nel ruolo dell' "indisciplinato capoclasse", ci sarà Gianluca Fubelli Scintilla.