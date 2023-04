Back to school, cambio di programmazione: Federica Panicucci trasloca Cambia la programmazione di Italia1. Il programma condotto da Federica Panicucci abbandona la prima serata del mercoledì. Ecco quando andrà in onda la terza puntata.

A cura di Daniela Seclì

Cambio di programmazione per Back to school. Il programma di Italia1, condotto da Federica Panicucci, si propone di riportare volti noti del piccolo schermo sui banchi di scuola. Preparati dai bambini, i vip devono affrontare interrogazioni e l'esame di quinta elementare. La trasmissione, precedentemente condotta da Nicola Savino, non sta brillando negli ascolti. In queste ore, arriva la notizia del cambio di programmazione.

Back to school si sposta dal mercoledì al giovedì

Inizialmente, la terza puntata di Back to school era prevista per mercoledì 19 aprile. Il programma di Italia1, tuttavia, si sposterà al giovedì. Dunque la terza puntata della trasmissione condotta da Federica Panicucci, andrà in onda giovedì 20 aprile. Il 19 aprile, invece, al posto di Back to school, Italia1 proporrà il film Doctor Strange con Benedict Cumberbatch, Chiwetel Ejiofor, Rachel McAdams, Benedict Wong e Michael Stuhlbarg.

Gli ascolti di Back to school

Nella prima serata del mercoledì, Back to school ha dovuto spartirsi gli spettatori con Luce dei tuoi occhi 2, in onda su Canale5, ma anche con Rocco Schiavone 5 in onda su Rai2 e con Chi l'ha visto? trasmesso da Rai3. I dati di ascolto ne hanno inevitabilmente risentito. La prima puntata, trasmessa mercoledì 5 aprile è stata seguita da 1.081.000 spettatori con il 7.5% di share. La seconda puntata trasmessa il 12 aprile è crollata a 840.000 spettatori con il 5.5% di share. Non resta che attendere la prossima settimana per scoprire se il cambio di programmazione sia riuscito a risollevare le sorti del programma.

Il cast di Back to school

Il cast della seconda edizione di Back to school è composto da Aldo Montano, Walter Zenga, Francesco Pannofino, Ricky Tognazzi, Jenny De Nucci, Blind, Ivan Cattaneo, Katia Ricciarelli, Mietta, Riki, Beatrice Valli, Elisa Esposito, Luca Daffrè, Alessandro Cecchi Paone, Michele Cucuzza, Valeria Marini, Awed, Carmen Di Pietro, Cecilia Capriotti, Elena Morali, Gabriele Cirilli, Gigi e Ross, Jo Squillo, Justine Mattera, Luca Onestini, Maria Monsè, Natasha Stefanenko, Pierpaolo Pretelli, Raffaella Fico e Soleil Sorge.