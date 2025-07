Ascolti tv venerdì 25 luglio: chi ha vinto tra Gigi D’Alessio, Vanina e l’ultima di Quarto Grado

La sfida degli ascolti di venerdì 25 luglio. Su Canale 5 è stata trasmessa la replica di Vanina – Un Vicequestore a Catania ha conquistato 1.132.000 spettatori con uno share del 10%. Su Rai 1, invece, la replica di Gigi – Uno Come Te, L’Emozione Continua ha interessato 1.942.000 spettatori pari al 17.3% di share. L'ultima puntata di Quarto Grado chiude con 1.075.000 spettatori (10.7%). Tutti i dati Auditel.

Gigi D'Alessio vince la prima serata del 25 luglio, bene Quarto Grado

Chi ha vinto la sfida agli ascolti tv di venerdì 25 luglio 2025, vediamo insieme tutti i dati auditel della prima serata. Su Rai1 la replica di Gigi – Uno Come Te, L’Emozione Continua ha totalizzato 1.942.000 spettatori per uno share del 17.3% di share, battendo di fatto la replica di Vanina – Un Vicequestore a Catania su Canale 5, che ha chiuso con 1.132.000 spettatori per uno share del 10%. Su Rete4 l'ultima puntata di Quarto Grado ha riconfermato il successo di un'intera stagione con 1.075.000 spettatori per uno share complessivo del 10.7%. Intanto, Gianluigi Nuzzi si sta preparando per il nuovo Pomeriggio Cinque al posto di Myrta Merlino e ha mostrato la prima immagine dello studio a sua volta rinnovato per una gestione che si preannuncia essere completamente diversa.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 The Americas 659.000 spettatori pari al 5.1%. Su Italia1 Chicago Fire 968.000 spettatori con il 7.2%. Su Rai3 Tutto il mio folle amore 530.000 spettatori con uno share del 4.1%. Su La7 Una Giornata Particolare 473.000 spettatori per il 3.7% share. Su Tv8 la replica di Italia’s Got Talent 332.000 spettatori per uno share del 2.8%. Sul Nove la replica di Comedy Match 362.000 spettatori con il 2.9% share. Sul 20, 300 – L’alba di un impero 351.000 spettatori (2.6%). Su Rai4 Wake of Death 340.000 spettatori (2.5%). Su Iris L’inganno 233.000 spettatori pari all’1.7%. Su RaiMovie Mangia prega ama 212.000 spettatori (1.7%).