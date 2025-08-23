Ascolti TV venerdì 22 agosto: chi ha vinto tra Era ora e Only You, la sfida tra La ruota della fortuna e Techetechetè

Testa a testa tra il film trasmesso da Rai1 Era Ora, al 13.1% di share e il film proposto da Canale5 Only you – Amore a prima vista al 13% di share. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel di ieri sera, venerdì 22 agosto.

La prima serata di ieri, venerdì 22 agosto, ha offerto agli spettatori film, documentari e eventi sportivi. Rai1 ha trasmesso il film Era Ora. Anche Canale5 ha puntato su un film e ha lasciato spazio a Only you – Amore a prima vista. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di venerdì 22 agosto.

La sfida degli ascolti TV tra Era ora e Only you

Nella prima serata di ieri, venerdì 22 agosto, Rai1 ha trasmesso Era ora. Il film con Edoardo Leo, Barbara Ronchi, Mario Sgueglia, Francesca Cavallin e Raz Degan è stato seguito da 1.556.000 spettatori pari al 13.1% di share. Testa a testa con Canale5 che ha proposto Only you – Amore a prima vista. Il film con Marisa Tomei, Robert Downey Jr., Bonnie Hunt, Joaquim de Almeida e Fisher Stevens è stato seguito da 1.534.000 spettatori con il 13% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso il documentario The Americas – La West Coast che ha interessato 719.000 spettatori pari al 5.3% di share. Rai3 ha lasciato spazio alla Ginnastica ritmica che ha registrato 532.000 spettatori con il 5.3% di share. Italia1 ha offerto la serie tv Chicago Fire 13 che è stata seguita da 860.000 spettatori con il 7.1% di share. Su Rete4 The Impossible. Il film con Naomi Watts, Ewan McGregor e Tom Holland ha interessato 643.000 spettatori con il 5.3% di share. Tv8 ha trasmesso Italia's Got Talent. Il programma ha registrato 430.000 spettatori con il 3.5% di share. Sul Nove, il programma Comedy Match che è stata la scelta di 452.000 spettatori con il 3.6% di share. Su La7 il film Nel centro del mirino è stato seguito da 457.000 spettatori con il 3.9% di share.

Gli ascolti de La ruota della fortuna e Techetechetè

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Techetechetè. Il programma ha registrato 2.300.000 spettatori con il 16.2% di share. Su Canale5, continua il successo de La ruota della Fortuna. Il programma con Gerry Scotti e Samira Lui è stato seguito da 3.831.000 spettatori pari al 26.9% di share.