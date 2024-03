Ascolti tv venerdì 15 marzo: chi ha vinto tra The Voice Senior e Terra Amara Chi ha vinto la gara degli ascolti tv tra The Voice Senior con Antonella Clerici, e una nuova puntata di Terra Amara su Canale 5. Tutti i dati Auditel di ieri, venerdì 15 marzo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

La prima serata di ieri, venerdì 15 marzo, ha offerto agli spettatori film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Su Rai1 è stato trasmesso un nuovo appuntamento con The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici dedicato agli aspiranti cantanti che hanno superato i 60 anni, mentre su Canale 5 è andata in onda un'altra puntata della soap opera turca Terra Amara. Vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti TV tra The Voice Senior e Terra Amara

Prosegue il successo di The Voice Senior, il programma condotto da Antonella Clerici, che è riuscito a conquistare il pubblico nelle passate edizioni e tuttora sembra essere tra i programmi più apprezzati della prima serata, per la capacità di unire le storie dei partecipanti con la passione per la musica e l'esternazione del talento. La puntata ha conquistato 3.673.000 spettatori pari al 23.2% di share. Vincendo, di fatto, la prima serata.

Su Canale 5, invece, è stata trasmessa una nuova puntata di Terra Amara, la soap opera turca che ha rapito gli spettatori Mediaset, sia nella fascia pomeridiana che in quella serale, confermando il fatto che questi prodotti ottengono un riscontro piuttosto significativo. Di fatti, la puntata è stata vista da 2.910.000 spettatori con uno share del 16.5%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Il sesso degli angeli è stato la scelta di di 1.195.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Italia1 The Great Wall ha catturato l'attenzione di 1.032.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Rai3 Chi è senza peccato – The Dry è stato visto da 666.000 spettatori con il 3.7% di share. Su Rete4 Quarto Grado è stato seguito da 1.125.000 spettatori con il 7.7% di share. Su La7 Propaganda Live ha raggiunto 773.000 spettatori e il 5.4% di share. Su Tv8 il debutto in chiaro di MasterChef 12 ha registrato 428.000 spettatori con il 2.8% di share. Sul Nove Fratelli di Crozza ha raccolto 1.046.000 spettatori con il 5.5% di share.