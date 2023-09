Ascolti tv sabato 9 settembre, chi ha vinto tra le qualificazioni agli Europei 2024 e Renato Zero Nella prima serata di sabato 9 settembre, la partita Macedonia del Nord – Italia per le Qualificazioni agli Europei di Calcio 2024 su Rai 1, è stato seguito da 6.018.000 spettatori. La riproposizione dello show evento 070 con Renato Zero su Canale 5 ha interessato appena 1.357.000 spettatori.

A cura di Giulia Turco

Ultimo sabato sera in clima ancora estivo per i palinsesti televisivi. Nella prima serata di sabato 9 settembre, la partita Macedonia del Nord – Italia per le Qualificazioni agli Europei di Calcio 2024, andata in onda su Rai 1, è stato senza ombra di dubbio il programma più seguito con 6.018.000 spettatori pari al 39.6% di share.

Nell’ultimo sabato sera dell’estate Renato Zero non convince

Di contro, la riproposizione dello show evento 070 con Renato Zero su Canale 5 ha interessato appena 1.357.000 spettatori con uno share dell’11%. Una sfida vinta dal calcio in maniera indiscutibile. D’altronde per Mediaset è stato l’ultimo appuntamento estivo con la programmazione, visto che a partire da sabato 16 settembre riprenderanno i programmi più amati della nuova stagione. Su Canale 5 andrà in onda la puntata di esordio di Tu sì sue Vales, la prima con Luciana Littizzetto giudice, mentre su Rai 1 ci sarà l’appuntamento con le premiazioni dei Tim Music Awards 2023, in diretta dall’Arena di Verona. A condurre ci saranno Vanessa Incontrada e Carlo Conti, che a partire da sabato 22 settembre tornerà alla guida del suo apprezzato Tale e Quale Show.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Sul resto delle reti generaliste, ecco gli ascolti nella prima serata di sabato 9 settembre. Rai2 Morte in Normandia è seguito da 661.000 spettatori (4.8%). Su Italia1 Windstorm 4 – Il vento sta cambiando ha intrattenuto 673.000 spettatori (4.8%). Su Rai3 La Padrina – Parigi ha una nuova regina sigla 296.000 spettatori con il 2.2%. Su Rete4 Io speriamo che me la cavo totalizza un a.m. di 658.000 spettatori (4.8%). Su La7 Best Eden – Un pianeta da salvare ha registrato 363.000 spettatori con il 2.6%. Su Tv8 4 Ristoranti è seguito da 361.000 spettatori (2.5%). Sul Nove Un delitto senza corpo – Il caso Noventa segna 270.000 spettatori (1.9%).