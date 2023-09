Ascolti tv sabato 23 settembre: chi ha vinto tra Tu Si Que Vales e Arena Suzuki I dati Auditel di sabato 23 settembre. Chi ha vinto la gara agli ascolti tv, in prima serata, tra Tu Si Que Vales e Arena Suzuki 2023, rispettivamente in onda su Canale 5 e Rai1.

A cura di Elisabetta Murina

Nella serata di giovedì 3 agosto, il palinsesto ha offerto ai telespettatori diversi programmi di intrattenimento e approfondimento, film e serie tv. Su Canale 5 è iniziata la nuova edizione di Tu Si Que Vales, con Giulia Stabile, Martin Castorgiovanni e Alessio Sakara alla conduzione. Su Rai1, in prima serata, è invece andato in onda Arena Suzuki 2023, il concerto che si è tento il 18, 19, 20 settembre all'Arena di Verona. Ecco tutti i dati Auditel.

Chi ha vinto tra Tu Si Que Vales e Arena Suzuki

Su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di Tu Si Que Vales. Giulia Stabile ha sostituito Belen Rodriguez alla conduzione, affiancata da Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara. In giuria sempre Sabrina Ferilli, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e Maria De Filippi. Sul palco, nel corso della serata, è arrivata Luciana Littizzetto ha fatto un a battuta sull'assenza della conduttrice argentina per rompere il ghiaccio: "Sono venuta io al suo posto". Quanto ai concorrenti, una di loro, Elisabetta, è venuta in studio per illustrare le posizioni del kamasutra e ha finito con l'insultare Sabrina Ferilli.

Su Rai1 invece è andato in onda Arena Suzuki 2023, l'atteso concerto che si è tenuto in diretta dall'Arena di Verona lo scorso 18,19 e 20 settembre, Nato da un'idea di Amadeus, l'evento ha portato sul palco, per il terzo anno consecutivo, artistici iconici e successi musicale del presente e del passato. Presenti Paola e Chiara, Francesco Renga, Alan Sorrenti, ma anche Natalie Imbruglia e i Simple Minds come ospiti internazionali.