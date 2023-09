Macedonia-Italia in diretta, formazioni ufficiali e risultato: Politano e Zaccagni nel tridente con Immobile

La diretta di Macedonia del Nord-Italia, partita valida per la fase a gironi delle Qualificazioni agli Europei 2024: formazioni ufficiali e risultato. Diretta TV in chiaro su Rai1 e in streaming gratis su RaiPlay. Esordio per Spalletti da tecnico della Nazionale Italiana. L'Inghilterra domina il Gruppo C. La lotta è per il secondo posto, che vale la qualificazione diretta a Euro 2024. L'Italia e la Macedonia inseguono l'Ucraina.

Le formazioni ufficiali di Macedonia-Italia

Spalletti lancia Zaccagni e schiera in attacco capitan Immobile e Politano. In difesa la coppia centrale sarà formata da Bastoni e Mancini. A metà campo c'è anche Cristante.

Macedonia del Nord (4-2-3-1): Dimitrievski; Manev, Zaykov, Musliu, Alioski; Bardhi, Ashkovski; Elezi, Atanasov, Elmas; Miovski. All.: Milevski.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Tonali; Politano, Immobile, Zaccagni. All. Spalletti

0