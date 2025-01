video suggerito

Ascolti tv sabato 4 gennaio: chi ha vinto tra i Pooh e il Circo di Montecarlo

La prima serata di ieri, sabato 4 gennaio, ha offerto agli spettatori film, documentari e programmi di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso il 46° Festival del Circo di Montecarlo condotto da Serena Autieri, affiancata da Alessandro Serena. Canale5 ha proposto il concerto evento Pooh: Noi Amici Per Sempre. Nell'access prime time, Affari tuoi. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di sabato 4 gennaio.

La sfida degli ascolti tv tra i Pooh e il Festival del Circo di Montecarlo

Nella prima serata di sabato 4 gennaio, Rai1 ha trasmesso Il 46esimo appuntamento con il Festival Internazionale del Circo di Montecarlo. Il programma, condotto da Serena Autieri e con il commento tecnico di Alessandro Serena, ha intrattenuto 2.611.000 spettatori con uno share del 17.2%.Canale 5 ha lasciato spazio al concerto evento condotto da Michelle Hunziker Pooh – Noi amici per sempre, oltre tre ore di musica in cui la band ha ripercorso la propria carriera. La trasmissione è stata seguita da 2.739.000 spettatori con uno share del 19.7%. Si è attestato, dunque, come programma più visto della serata.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. A dieci anni dalla scomparsa del cantautore napoletano, Rai2 ha lasciato spazio al documentario Pino Daniele che ha registrato 729.000 spettatori pari al 4.1% di share. Rai3 ha proposto Quinta Dimensione – Il futuro è già qui che è stato seguito da 853.000 spettatori con il 4.9% di share. Su Rete4 il film Non ci resta che piangere con Massimo Troisi e Roberto Benigni ha interessato 1.043.000 spettatori con il 6.7% di share.

Gli ascolti di Affari tuoi e Striscia la Notizia

Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Paolo, concorrente del Molise, che ha vinto 50mila euro. Il programma è stato seguito da 5.604.000 spettatori con il 29.9% di share. Su Canale5 Striscia la Notizia è arrivato a 2.967.000 spettatori con il 15.9%.