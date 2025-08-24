Ascolti tv sabato 23 agosto: chi ha vinto tra Evviva e Ciao Darwin, salta la sfida tra La Ruota della Fortuna e Techetechete

La prima serata di ieri, sabato 23 agosto, ha offerto agli spettatori film, documentari e eventi sportivi. Rai1 ha trasmesso la replica della trasmissione Evviva. Mentre su Canale5 è andata in onda la replica di Ciao Darwin, storico programma di intrattenimento della rete. Nel pre serale, invece, salta la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di sabato 23 agosto.

La sfida tra Evviva e Ciao Darwin

Nella prima serata di serata di ieri, sabato 23 agosto, la replica di Evviva, lo spettacolo ideato per i 70 anni della TV pubblica, con Gianni Morandi e tanti altri ospiti che hanno fatto la storia della televisione è stato visto da 1.683.000 spettatori con il 14.3% di share, vincendo di fatto la prima serata, pur iniziando alle 20:30 prendendo il posto di Techetecheté e facendo saltare la sfida con La Ruota della fortuna che, comunque, supera i 3 milioni di telespettatori. Su Canale 5, invece, spazio all'intrattenimento puro con Ciao Darwin, lo show condotto da Paolo Bonolis, arrivato alla sua ultima edizione, si è rivelato la scelta di un certo numero di telespettaori ovvero 1.468.000 spettatori segnando share del 15.6%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Vendicherò mia Madre è stato la scelta di 731.000 spettatori con il 5.7%. Su Italia1 Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo ha catturato l'attenzione di 739.000 spettatori con il 6.2% di share. Su Rai3 La Notte della Taranta è stata vista da 777.000 spettatori e il 7.9% share. Su Rete4 Se son rose registra 479.000 spettatori con il 3.9% di share. Su La7 Risvegli ha conquistato 379.000 spettatori e il 3.2% di share. Su Tv8 4 Ristoranti segna 337.000 spettatori e il 2.6% di share. Sul Nove Delitti in Famiglia è stato visto da 240.000 spettatori con il 2% di share.