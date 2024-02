Ascolti tv sabato 17 febbraio: chi ha vinto tra Tale e Quale Sanremo e C’è posta per te Gli ascolti tv di sabato 17 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida degli ascolti tra Rai Uno con Tale e Quale Sanremo condotto da Carlo Conti e Canale 5 con C’è posta per te di Maria De Filippi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Redazione Spettacolo

Ecco i dati auditel e chi ha vinto la prima serata di sabato 17 febbraio 2024. Non c'è gara, trionfa ancora una volta su Canale 5 C’è Posta per Te di Maria De Filippi con un risultato pari a 4.122.000 spettatori per uno share del 28.5%. Tiene testa però Tale e Quale Sanremo condotto da Carlo Conti su Rai 1, che chiude con un dignitoso totale di 3.073.000 spettatori pari al 19.9% di share. D'altronde, entrambi si sono sempre detti molto amici e per niente in competizione quando si tratta di scontri nella programmazione tv.

A C'è posta per te con Berrettini e la coppia Giorgia ed Emanuel Lo

Complici anche gli ospiti sempre molto amati, la puntata di C'è posta per te di sabato 17 febbraio ha segnato un'altra meritata tacca negli ascolti tv. Le storie delle persone comuni che si rivolgono a Maria De Filippi per risolvere i loro problemi o anche solo fare delle sorprese a chi amano, continuano ad essere elemento catalizzatore insieme ai due personaggi famosi (stavolta tre, contemplando una coppia) che accompagnano i regali. Le storie sono frutto di un'accurata selezione, volta a offrire realtà e sentimenti che appartengono allo spaccato quotidiano di molte famiglie italiane. Una vicinanza su temi e situazioni che consente ai telespettatori di partecipare attivamente al programma attraverso riflessioni e, a volte, accesi dibattiti. Formula vincente che dura da quasi 15 anni in tv ed è già entrata a pieno titolo tra i riferimenti più longevi della tv generalista.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo ora nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Rai2 F.B.I. 988.000 spettatori (5.2%) e F.B.I. International 815.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Cattivissimo Me 729.000 spettatori pari al 4.1%. Su Rai3 il ritorno de Il Provinciale – Il racconto dei racconti 505.000 spettatori per il 2.9%. Su Rete4 Non c’è due senza quattro 728.000 spettatori (4.3%). Su La7 In Altre Parole 982.000 spettatori con il 5.4%. Su Tv8 4 Ristoranti 253.000 spettatori (1.4%). Sul Nove Unabomber 247.000 spettatori con l’1.5%. Sul 20 Wanted – Scegli il tuo destino 350.000 spettatori (2%). Su Rai4 Backtrack 260.000 spettatori (1.4%). Su Iris Il rapporto Pelican 440.000 spettatori (2.7%). Su RaiPremium Doc – Nelle Tue Mani 3 in replica 262.000 spettatori (1.5%).