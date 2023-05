Ascolti tv sabato 13 maggio: chi ha vinto tra l’Eurovision Song Contest 2023 e il film Mamma o papà? Gli ascolti tv di sabato 13 maggio 2023: boom di spettatori per la finale dell’ESC 2023 che ha superato i dati delle passate edizioni, esclusa quella che si è svolta a Torino. Bene Canale5 con oltre il 12 % di share.

A cura di Gaia Martino

L'Eurovision Song Contest 2023 ieri sera, in diretta su Rai Uno, ha conquistato gran parte dei telespettatori italiani. Ha superato i dati raggiunti nel 2019, anno nel quale vinse l'Italia con i Maneskin, raggiungendo il 34 % di share. Oltre 2 milioni di spettatori per Canale 5 che ha intrattenuto il pubblico con il film "Mamma o papà?": ecco tutti i dati auditel.

Gli ascolti tv di sabato 13 maggio

La finale dell'Eurovision Song Contest 2023 in diretta su Rai Uno ha conquistato ieri 4.960.000 spettatori pari al 34% di share: vince così la serata in termini di ascolti tv. Su Canale 5 il film Mamma o papà? con Paola Cortellesi e Antonio Albanesse ha raccolto davanti al video 2.021.000 spettatori pari al 12,13 % di share. Su Italia 1 il film animato Madagascar 3 – Ricercati in Europa ha raccolto davanti al piccolo schermo un netto di 719.000 telespettatori con un share del 4,05%. Su Rai 3 Esterno Notte ha registrato 580.000 telespettatori pari a uno share del 3,26%. Su Rai 2 la partita di Pallavolo Femminile Milano – Conegliano ha conquistato 483.000 spettatori con il 2,72% di share. Su La7 Eden Un pianeta da salvare è stato visto da 457.000 telespettatori, share 2,87%. Rete 4 con Sette Giorni ha registrato 391.000 telespettatori pari ad uno share del 2,27%. Su Tv8 Bruno Barbieri 4 Hotel ha registrato 313.000 spettatori pari al 1,74% di share.

Quella del 2023 è la finale dell'ESC più vista in Italia

Secondo i dati registrati, l'edizione appena conclusasi dell'Eurovision Song Contest che ha visto Loreen sul podio è stata quella più vista in Italia, escludendo quella organizzata a Torino lo scorso anno. Quella di quest'anno ha segnato +394 mila spettatori e + 7 punti rispetto al 2021, edizione vinta dalla band romana, I Maneskin. Un dato, quello attuale, che supera ancora di più i numeri del 2018: +1.479.000 spettatori e +15,37 punti di share.