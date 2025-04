video suggerito

Ascolti tv sabato 12 aprile: chi ha vinto tra Ne vedremo delle belle e Amici di Maria De Filippi Gli ascolti tv di sabato 12 aprile 2025. Chi ha vinto la sfida agli ascolti tra Ne vedremo delle belle su Rai 1 e Amici di Maria De Filippi su Canale5. Tutti i dati auditel della serata.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, sabato 12 aprile 2025, ha offerto programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e film. Su Rai 1 è andata in onda la finale di Ne vedremo delle belle, lo show di Carlo Conti che si è concluso in anticipo con la vittoria di Lorenza Mario. Su Canale 5 è andata in scena una nuova puntata di Amici di Maria de Filippi che ha visto l'eliminazione di Chiamamifaro. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Ne vedremo delle belle e Canale 5 con Amici

La finale anticipata di Ne vedremo delle belle, andata in onda ieri sera, sabato 12 aprile, in prima serata su Rai 1, ha intrattenuto 1.936.000 spettatori pari al 12.7% di share. Vince in termini di dati auditel Amici di Maria de Filippi su Canale5 che ha raggiunto, invece, 3.555.000 spettatori con uno share del 25.9%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

F.B.I. in onda su Rai 2 ieri sera ha segnato 828.000 spettatori pari al 4.7% di share. Petrolio su Rai 3 ha registrato 627.000 spettatori e il 3.8% di share, mentre Super Mario Bros, il film, in onda su Italia 1 ha intrattenuto 856.000 spettatori (5.1%). Don Camillo Monsignore… ma non troppo su Rete 4 ha registrato 1.099.000 spettatori (7.1%). Le qualifiche di Formula 1 GP Bahrain in onda su Tv8 hanno registrato 487.000 spettatori (2.8%). Accordi & disaccordi sul NOVE ha intrattenuto 412.000 spettatori con il 2.7% di share. In altre parole su La7 ha segnato 1.058.000 spettatori con il 6.3% di share.

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

La puntata di Affari Tuoi che ha visto Antonella protagonista, andata in onda ieri sera, nell'access prime time di Rai 1, è stata vista da 5.005.000 spettatori (29.1% di share). Striscia La Notizia in onda su Canale5 ha registrato 2.428.000 spettatori con il 14.1% di share.