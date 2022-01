Ascolti tv mercoledì 5 gennaio: vince Heidi, ma Caro Battiato è l’evento della serata Agli ascolti tv di mercoledì 5 gennaio vince Rai1 con Heidi, ma è lo speciale Caro Battiato condotto da Pif a imporsi come evento della prima serata su Rai3.

A cura di Redazione Spettacolo

Agli ascolti tv di mercoledì 5 gennaio vince Rai1 con Heidi, che ha conquistato 3.538.000 spettatori pari al 16.1% di share, ma è lo speciale Caro Battiato condotto da Pif a imporsi come evento della prima serata su Rai3 con 2.267.000 spettatori per l'11% di share. Non benissimo Caduta Libera Campionissimi su Canale 5, che ha totalizzato solo 2.293.000 spettatori con uno share del 12.5%.

Il caso Morgan durante Caro Battiato

La prima serata di mercoledì 5 gennaio 2022 è stata in qualche modo monopolizzata sui social dagli interventi, i ricordi, le citazioni e le canzoni di Franco Battiato, raccontato nello speciale curato da Pif, insieme a una carrellata di amici e ospiti d'eccezione. Tra questi, meno spazio sarebbe stato dedicato a Morgan, che si è fatto promotore di una protesta su Instagram per rivendicare uno spazio da solita nel brano Come un cammello in una grondaia che, a suo dire, sarebbe stato tagliato dal montaggio finale. "Questo Pif è un pifferaio, non c'entra un fico secco" ha poi commentato in una diretta parallela alla messa in onda su rai 3.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Vediamo nel dettaglio gli ascolti tv delle altre reti generaliste: su Rai2 Kalipè – A Passo d’Uomo ha totalizzato 693.000 spettatori per uno share del 3.2%, mentre la rete giovane di Italia1 con Big Game – Caccia al presidente ha chiuso con 1.334.000 spettatori pari al 5.8%. Su Rete4 Zona Bianca 919.000 spettatori (5.2%) e su La7 Speciale Non è L’Arena 849.000 spettatori con il 5.4%. Bene anche la messa in onda per la prima volta in chiaro su Tv8 della Friends: The Reunion che ha totalizzato 539.000 spettatori per uno share del 2.4%. Sul Nove Wild Teens – Contadini in Erba 267.000 spettatori pari all’1.2%.