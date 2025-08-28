Ascolti TV mercoledì 27 agosto: chi ha vinto tra Nata per me e Il segreto di Isabelle, i dati de La ruota della fortuna

Ha vinto il film di Canale5 Nata per me con il 15.6% di share. La fiction di Rai1 Il segreto di Isabelle si è fermata al 12.9% di share. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel di ieri sera, mercoledì 27 agosto.

La prima serata di ieri, mercoledì 27 agosto, ha offerto agli spettatori film, serie tv e programmi di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso la miniserie Il segreto di Isabelle. Canale5 ha proposto il film Nata per me. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di mercoledì 27 agosto.

La sfida degli ascolti TV tra Il segreto di Isabelle e Nata per me

Nella prima serata di ieri, mercoledì 27 agosto, Rai1 ha trasmesso la seconda puntata de Il segreto di Isabelle. La miniserie con Odile Vuillemin, Joyce Bibring, Malik Elakehal El Miliani, Vincent Jouan e Yann Sundberg ha registrato 1.676.000 spettatori pari al 12.9% di share. Canale5 ha lasciato spazio a Nata per me. Il film con Pierluigi Gigante, Teresa Saponangelo e Barbora Bobulova ispirato alla storia vera di Luca Trapanese è stato seguito da 1.996.000 spettatori con il 15.6% di share, attestandosi come programma più visto della prima serata.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso la replica della serie Rocco Schiavone con Marco Giallini che ha interessato 821.000 spettatori pari al 6.1% di share. Rai3 ha trasmesso lo show Jannacciami! che ha interessato 492.000 spettatori con il 3.8% di share. Italia1 ha proposto agli spettatori la serie Chicago Med che ha registrato 930.000 spettatori con il 7% di share. Rete4 ha lasciato spazio all'approfondimento di Zona Bianca che ha registrato 721.000 spettatori con il 6.3% di share. TV8 ha trasmesso What women want – Quello che le donne vogliono. Il film con Mel Gibson e Helen Hunt ha interessato 459.000 spettatori con il 3.6% di share. Sul Nove, il film 12 Round ha registrato 240.000 spettatori con l’1.8% di share. Su La7, in onda La torre di Babele di Corrado Augias che è stato seguito da 525.000 spettatori con il 3.6% di share.

Gli ascolti de La ruota della fortuna e Techetechetè

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Techetechetè è stato seguito da 2.798.000 spettatori con il 17% di shar. Su Canale5, La ruota della Fortuna, programma condotto da Gerry Scotti con Samira Lui è stato seguito da 4.590.000 spettatori pari al 27.9% di share.