Ascolti tv 26 novembre: chi ha vinto tra Montalbano e Gigi e Vanessa Insieme, i dati di Affari Tuoi e La Ruota

Gli ascolti tv di mercoledì 26 novembre, tutti i dati Auditel della prima serata con la replica de Il Commissario Montalbano Rai1, lo show Gigi e Vanessa Insieme su Canale 5. La sfida nell’access prime time con Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.

Nella prima serata di mercoledì 26 novembre il pubblico ha potuto scegliere tra programmi di intrattenimento, talk, fiction e altro ancora. Su Rai1 è andata in onda una replica de Il Commissario Montalbano, mentre su Canale 5 un nuovo appuntamento con lo show Gigi e Vanessa Insieme, condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada. Continua, ovviamente, la sfida nell'access prime time tra La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi che, ormai, si contendono il primato delle trasmissioni più viste in TV. Vediamo, quindi, tutti i dati Auditel della serata.

La sfida tra Il Commissario Montalbano e Gigi e Vanessa Insieme

Nella prima serata di mercoledì 26 novembre ha visto sfidarsi una garanzia del piccolo schermo, ovvero una puntata de Il Commissario Montalbano su Rai1, mentre su Canale 5 i telespettatori si sono sollazzati con lo show condotto da Gigi D'Alessio e Vanessa Incontrada, con tanto di ospiti ad arricchire la puntata, che hanno contribuito al successo di un format riproposto da Mediaset per il secondo anno.

I dati di Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Il pubblico non perde l'appuntamento con i programmi dell'access prime time ovvero Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna che, di fatto, sono le trasmissioni più viste della TV, capaci di raccogliere punti di share altissimi, anche durante la settimana. Se il game show di Rai1, in fin dei conti, non sembra spostarsi lungo la curva degli ascolti rispetto alla scorsa stagione, quello di Gerry Scotti non cede e, anzi, continua a crescere alzando il livello della fascia, riproponendo ogni sera quello che per Mediaset è un vero e proprio miracolo.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste.