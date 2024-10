video suggerito

Ascolti tv mercoledì 2 ottobre: chi ha vinto tra I Fratelli Corsaro e Rumba Therapy Gli ascolti tv di mercoledì 2 ottobre: chi ha vinto in termini di dati Auditel tra I Fratelli Corsaro su Canale 5 e Rumba Therpay su Rai 1.

La prima serata di ieri, mercoledì 2 ottobre, ha offerto agli spettatori serie tv, film, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai 1 ha trasmesso la commedia Rumba Therapy, mentre su Rai 2 è andato in onda The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno. Rai 3 ha lasciato spazio a Chi l'ha visto. Rai 4 ha ospitato Fuori dal coro. Su Canale 5 l'ultima puntata della fiction I Fratelli Corsaro. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e i dati Auditel di mercoledì 2 ottobre.

La sfida degli ascolti tv tra I Fratelli Corsaro e Rumba Therapy

Mercoledì 2 ottobre, Rai 1 ha trasmesso il film Rumba Therapy. La commedia francese, diretta e interpretata da Franck Dubosc, è stata seguita da 1.970.000 spettatori pari al 12% di share. Su canale 5 è andato in onda l'ultimo appuntamento con I Fratelli Corsaro. La fiction, ambientata a Palermo e con Giuseppe Fiorello e Paolo Briguglia nel cast, ha registrato un numero di 1.938.000 spettatori, pari al 12.3% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Vediamo ora le proposte delle altre reti generaliste. Rai 2 ha trasmesso The Floor – Ne Rimarrà Solo Uno che ha intrattenuto 723.000 spettatori con il 4.9% di share. Rai 3 ha lasciato spazio a Chi l'ha visto che ha registrato un numero pari a 1.693.000 spettatori con uno share dell'11.1%. Italia 1 ha mandato in onda FBI: Most Wanted, che è stata seguita da 841.000 spettatori con uno share del 5.2%. Rete 4 ha trasmesso Fuori dal coro, che ha totalizzato un numero di 856.000 spettatori (6.6% di share). Su La7 Inchieste da Fermo – La Sfida Harris Trump ha raggiunto 540.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 la partita di Champions League – Lille-Real Madrid ha ottenuto 858.000 spettatori con il 4.7%. Sul Nove il debutto di Best Weekend ha radunato 414.000 spettatori (2.5%).