Ascolti tv mercoledì 19 febbraio: chi ha vinto tra Edoardo Bennato Sono solo canzonette e Le onde del passato Gli ascolti tv di mercoledì 19 febbraio 2025. Chi ha vinto in termini di dati auditel tra Edoardo Bennato. Sono solo canzonette su Rai 1 e Le onde del passato su Canale5. Su Rai 2 è tornato Rocco Schiavone con la sesta stagione: tutti i dati.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri, mercoledì 19 febbraio 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 è andato in onda il documentario su Edoardo Bennato "Sono solo canzonette", mentre su Canale5 è stata trasmessa la fiction Le onde del passato. Su Rai 2 è tornata in onda la serie televisiva con Marco Giallini, Rocco Schiavone, giunta alla sesta stagione. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Edoardo Bennato Sono Solo Canzonette e Canale5 con Le onde del passato

Il documentario Edoardo Bennato. Sono solo canzonette scritto e diretto da Stefano Salvati andato in onda ieri sera, mercoledì 19 febbraio 2025, in prima serata su Rai 1 ha intrattenuto 1.993.000 telespettatori, share del 11,16%. Le onde del passato in onda su Canale5 ha invece raccolto davanti al video 2.777.000 telespettatori, share 16,10%. Vince in termini di ascolti tv la fiction di Canal5 con Anna Valle e Giorgio Marchesi.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

La prima puntata della sesta stagione di Rocco Schiavone con Marco Giallini in onda su Rai2 ha intrattenuto 1.940.000 telespettatori, share 10,98%. Chi l'ha visto? su Rai 3 ha tenuto incollati al video 1.712.000 telespettatori pari al 10,69% di share. Skyscraper su Italia1 ha registrato 1.009.000 telespettatori, share 5,55%. Fuori dal coro su Rete4 ha tenuto incollati al video 789.000 telespettatori, share 5,77%. La partita di Champions Real Madrid-Manchester City trasmessa su Tv8 ha incollato davanti alla tv 1.144.000 telespettatori, share 5,88%. Torno indietro e cambio vita sul NOVE ha registrato 354.000 telespettatori, share 1,94%. Una giornata particolare – I Medici La congiura dei pazzi su La7 ha registrato 834.000 telespettatori, share 4,66%.

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: gli ascolti dell'access prime time

