Ascolti tv mercoledì 12 luglio: chi ha vinto tra Il sapore del successo e The Birth of a Nation Mercoledì 13 luglio, serata dedicata al cinema sulle reti ammiraglie. Rai 1 ha scelto di mandare in onda il film con Bradley Cooper e Sienna Miller, mentre Canale 5 punta su un film dal sapore storico con The Birth of a Nation, che racconta la violenta rivolta degli schiavi nella Virginia del 1831.

A cura di Giulia Turco

Una prima serata dedicata al cinema quella di mercoledì 12 luglio, in un palinsesto costellato da ormai poche programmazioni tv. Spazio ai film dunque, sulle reti ammiraglie. Rai 1 propone la messa in onda de Il sapore del successo, film del 2015 con Bradley Cooper e Sienna Miller, che racconta le vicende di uno chef con due stelle Michelin a capo della brigata di un ristorante. È stato il programma più visto della serata con 1.856.000 spettatori pari al 13.2% di share.

La sfida nella serata cinema tra Rai 1 e Canale 5

Vince la sfida agli ascolti tv la programmazione di Rai 1 con il film con Bradley Cooper e Sienna Miller, che vanta nel cast anche una parte di Riccardo Scamarcio. Al centro c’è il tema food, tanto che i piatti portati in scena sono stati supervisionati dallo chef Gordon Ramsey, che ha dato qualche dritta all’attore protagonista. La storia però si concentra sulla vita di Adam Jones, chef stellato che cade in disgrazia e che finisce in un tunnel di droga, alcol e depressione. Su Canale 5, il film dal sapore storico The birth of a Nation – Il risveglio di un popolo racconta la storia di un schiavo letterato che guiderà una violenta rivolta in Virginia nel 1931. Scritto, diretto, prodotto e interpretato da Nate Parker, il film è stato premiato al Sundance Film Festival nel 2016 e ha ricevuto numerose candidature sia come miglior attore che come miglior regia e sceneggiatura. La messa in onda su Canale 5 di mercoledì 12 luglio ha totalizzato 1.398.000 spettatori con uno share del 10.7%.

Gli ascolti sul resto delle reti generaliste

Su Rai2 Delitti in Paradiso è la scelta di 1.060.000 spettatori (7.1%), mentre l’episodio in replica arriva a 790.000 spettatori (6.6%). Su Italia1 Freedom Summer segna 573.000 spettatori (4.7%). Su Rai3 Chi l’ha Visto? Speciale intrattiene 1.831.000 spettatori pari al 13.4% (presentazione a .000 e il %). Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 792.000 spettatori (7.4%). Su La7 Atlantide Album raggiunge 301.000 spettatori e il 2.9%. Su Tv8 la replica di Name That Tune – Indovina la Canzone ottiene 390.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Una notte al museo 2 – La fuga interessa 279.000 spettatori (2%)