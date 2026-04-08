Ascolti TV martedì 7 aprile: Il commissario Montalbano vince (16%), Belve (8,8%) e il Grande Fratello (16,5%)

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Martedì 7 aprile la prima serata televisiva ha offerto al pubblico la possibilità di scegliere tra fiction, programmi di informazione e intrattenimento. Su Rai1 è andata in onda la replica de Il Commissario Montalbano, mentre su Rai2 è tornata la nuova stagione di Belve con Francesca Fagnani, il programma di interviste più amato del piccolo schermo. Infine, su Canale 5, solito appuntamento settimanale con il Grande Fratello condotto da Ilary Blasi.

La sfida degli ascolti TV tra Il Commissario Montalbano, Belve e il Grande Fratello

La prima serata di Rai1 è segnata dalla garanzia de Il Commissario Montalbano, con Luca Zingaretti, che anche in replica è uno dei prodotti più amati dal pubblico e, infatti, vince la prima serata con 2.807.000 spettatori e il 16% di share. Su Rai2, invece, Francesca Fagnani è tornata con le sue interviste graffianti, nel primo appuntamento di Belve sono state protagoniste: Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma, con spazio anche alle persone comuni. La trasmissione ha esordito con 1.349.000 spettatori pari all’8.8% di share. Infine, su Canale 5 il Grande Fratello continua la sua corsa con Ilary Blasi al timone, con degli ascolti in risalita 2.020.000 spettatori e il 16,5% di share.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Su Rai3 è andato in onda Far West, il programma di informazione condotto da Salvo Sottile che ha registrato 447.000 spettatori e il 2.9% di share.

Il martedì su Rete 4 è confermato l'appuntamento con È sempre cartabianca, con al timone Bianca Berlinguer che segna 598.000 spettatori e il 5% di share.

Su Italia1, invece, è andata in onda una nuova puntata de Le Iene presentano: Inside, che totalizzano 789.000 spettatori con il 6.9% di share.

Come di consueto, su La7 c'è lo spazio di Giovanni Floris con il suo DiMartedì che raggiunge i 1.776.000 spettatori e l’11.1% di share.

Sul Nove spazio alla comicità con Only Fun-Comico Show, presentato da Andrea Pisani e registra 538.000 spettatori con il 3.1%.

Chi ha vinto tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna

Continua, poi, la sfida dell'access prime time con Affari Tuoi su Rai1 e La Ruota della Fortuna su Canale 5. Il game show di Stefano De Martino arriva a 4.750.000 spettatori e il 22.3% di share, lo supera di poco quello di Gerry Scotti con 4.815.000 spettatori pari al 22.6%.