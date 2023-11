Ascolti tv martedì 31 ottobre: chi ha vinto tra Per Elisa – il caso Claps e Attraverso i miei occhi Chi ha vinto la gara agli ascolti tv tra Per Elisa – Il caso Claps su Rai 1, il film Attraverso i miei occhi su Canale 5 e il ritorno di Boomerissima su Rai 2. Tutti i dati auditel di martedì 31 ottobre 2023.

Ascolti tiepidi causa Halloween e ponte 1 novembre

Vince la prima serata di martedì 31 ottobre 2023 la seconda puntata di Per Elisa – Il Caso Claps con un risultato pari a 2.855.000 spettatori per il 17.9% di share. Martedì 7 novembre ci sarà l'ultima puntata. Arranca invece su Canale 5 il film Attraverso i miei occhi che ha chiuso con soli 1.698.000 spettatori con uno share del 10.3%. Su Rai2 il ritorno di Boomerissima non brilla e totalizza 873.000 spettatori pari al 6%.

In generale, Ascolti piuttosto tiepidi per tutta la prima serata di martedì 31 ottobre, causa sicuramente la notte di Halloween con il coinvolgimento delle famiglie negli eventi delle varie città, oltre al ponte del 1 novembre che sicuramente ha sollecitato viaggi e spostamenti, allontanando il pubblico dalle rispettive tv di casa.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Italia1 Le Iene ha totalizzato 1.248.000 spettatori con il 9.5% di share, battendo di gran lunga la concorrenza di Alessia Marcuzzi su Rai 2. Su Rai3 Avanti Popolo continua a non avere riscontro nonostante esclusive e approfondimenti di cronaca, chiudendo la prima serata con soli 420.000 spettatori pari al 2.7%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca è stato seguito da una media di 822.000 spettatori (6.1%). Su La7 DiMartedì ha ottenuto l'attenzione di 1.164.000 spettatori per uno share totale del 7.5%. Su Tv8 Pechino Express – La Via delle Indie ha totalizzato 368.000 spettatori (3.3%), mentre sul Nove Mister Felicità 275.000 spettatori con l’1.6%.