video suggerito

Ascolti TV martedì 29 aprile: chi ha vinto tra Viva la danza, Belve e Maria Corleone 2 Chi ha vinto tra lo show di Rai1 Viva la danza con Roberto Bolle, il programma di Rai2 Belve con Francesca Fagnani e la fiction di Canale5 Maria Corleone 2. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Tutti i dati Auditel di ieri, martedì 29 aprile. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Daniela Seclì

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata di ieri, martedì 29 aprile, è stata caratterizzata da serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso lo show di Roberto Bolle Viva la danza. Su Rai2, la prima puntata di Belve con Francesca Fagnani. Su Canale5, al via la seconda stagione di Maria Corleone, fiction con Rosa Diletta Rossi. In access prime time la sfida tra Affari tuoi e Striscia la Notizia. Vediamo i dati Auditel di martedì 29 aprile.

La sfida degli ascolti TV tra Viva la danza, Belve e Maria Corleone 2

Nella prima serata di martedì 29 aprile, Rai1 ha trasmesso Viva la danza, show di Roberto Bolle. Rai2 ha proposto la prima puntata di Belve. Francesca Fagnani ha intervistato Sabrina Impacciatore, Nathalie Guetta e Marcell Jacobs. Canale5 ha lasciato spazio alla prima puntata di Maria Corleone 2 con Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella, Fortunato Cerlino e Vittorio Magazzù (qui le anticipazioni della seconda puntata).

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai3 ha trasmesso Un giorno in pretura Rai – La fuitina di Agata. Italia1 ha proposto Le Iene Show programma condotto da Veronica Gentili e Max Angioni. Su Rete4 spazio all'approfondimento di Bianca Berlinguer con la trasmissione È sempre cartabianca. Su La7, in onda DiMartedì. Sul Nove, in onda L'immortale, il film con Jean Reno, Kad Merad, Jean-Pierre Darroussin, Marina Foïs e Richard Berry.

Leggi anche Ascolti tv lunedì 28 aprile: chi ha vinto tra Ulisse di Alberto Angela e The Couple

Affari tuoi e Striscia la Notizia: gli ascolti di Stefano De Martino e Antonio Ricci

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Affari tuoi di Stefano De Martino. Ha giocato Francesca dall'Abruzzo. Su Canale5, in onda una nuova puntata di Striscia la Notizia, tg satirico di Antonio Ricci.