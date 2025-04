video suggerito

Maria Corleone 2, anticipazioni seconda puntata del 6 maggio: Maria vuole farsi giustizia, Sandra scappa con Giovannino Le anticipazioni della seconda puntata di Maria Corleone 2, in onda martedì 6 maggio alle ore 21:20 su Canale5. La trama del nuovo episodio della serie tv con Rosa Diletta Rossi, Alessandro Fella e Vittorio Magazzù. Maria vuole farsi giustizia da sola con Tony Zerilli.

A cura di Daniela Seclì

Le anticipazioni della seconda puntata di Maria Corleone 2, in onda martedì 6 maggio alle ore 21:20 su Canale5. Nel nuovo episodio della serie tv con Rosa Diletta Rossi, Fortunato Cerlino, Alessandro Fella e Vittorio Magazzù, scopriremo cosa è accaduto dopo che Tony Zerilli ha provato a uccidere Maria Corleone. Zerilli non rinuncia al piano di liberarsi della donna. Sulle sue tracce sia Don Luciano, il padre di Maria, che il PM Luca Spada. La protagonista, come vedremo nella nuova puntata, ha intenzione di farsi giustizia da sola. Intanto, Sandra – sorella di Maria – scappa insieme al piccolo Giovannino e fa perdere le sue tracce. Insomma, non mancheranno i colpi di scena.

Maria Corleone, anticipazioni seconda puntata del 6 maggio

Le anticipazioni della seconda puntata di Maria Corleone 2, in onda martedì 6 maggio alle ore 21:20 su Canale5. Sandra fugge via con Giovannino, figlio di Maria Corleone e del suo ex compagno, il PM Luca Spada. La sorella di Maria non intende rivelare a nessuno il suo nascondiglio, neanche alla madre del bambino. Don Luciano sa benissimo che il trafficante internazionale Lombardo rappresenta una minaccia per lui, ma decide di affrontarlo.

La decisione di Maria e la minaccia di Zerilli

Nella seconda puntata della seconda stagione di Maria Corleone, Stefano è sempre più innamorato di Beatrice. Intanto, la protagonista affronterà un momento molto complesso della sua azienda. La Lady by Corleone, infatti, è ormai prossima al fallimento. Maria teme la minaccia di Zerilli e quindi decide di fare il possibile per trovarlo. Tuttavia, preferisce agire da sola. Luca scoprirà il suo piano? La sua reazione potrebbe diventare un problema per Maria.