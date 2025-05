video suggerito

Ascolti tv lunedì 13 maggio: chi ha vinto tra Maria Corleone 2, Simon Coleman e l'Eurovision 2025 Gli ascolti tv di martedì 13 maggio, tutti i dati Auditel. Su Rai2 la prima semifinale dell'Eurovision 2025, mentre su Rai1 è andata in onda la serie Simon Coleman. Su Canale 5 spazio a una nuova puntata della fiction Maria Corleone 2.

A cura di Elisabetta Murina

La prima serata di ieri, martedì 13 maggio, è stata caratterizzata da serie tv, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la serie tv Simon Coleman, mentre su Rai2 è andata in onda la prima semifinale dell'Eurovison Song Contest 2025, durante la quale si è esibito anche Lucio Corsi per l'Italia. Su Canale 5 appuntamento con una nuova puntata della serie tv Maria Corleone 2. Vediamo i dati Auditel di martedì 13 maggio.

La sfida degli ascolti tv tra Simon Coleman, Maria Corleone 2 e l'Eurovision 2025

Nella prima serata di martedì 13 maggio, Rai1 ha trasmesso la serie tv Simon Coleman, con protagonista l'omonimo capitano di polizia che, dopo aver trascorso mesi sotto copertura, è costretto a lavorare in provincia per stare vicino ai nipoti. Gli episodi sono stati visti da X spettatori con il % di share. Su Rai2 invece la prima semifinale dell‘Eurovision Song Contest 2025, dove i primo 10 Paesi si sono classificati per la finale. Sul palco si è esibito anche Lucio Corsi con Volevo essere un duro, rappresentante dell'Italia. La serata è stata seguita da X spettatori con il % di share. Su Canale 5 una nuova puntata della fiction Maria Corleone 2, che è stata vista da X spettatori con il % di share.

Gli ascolti tv della altre reti generaliste

Vediamo ora gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai 3 è andato in onda Petrolio, che ha interessato xspettatori pari al % di share Su Rete 4 È Sempre Cartabianca è stato visto da x spettatori con il %di share, mentre su Italia 1 Le Iene Show ha totalizzato x spettatori con il % di share. Su La7 DiMartedì, il programma d’informazione e attualità condotto da Giovanni Floris, ha informato x spettatori con %.Tv8: Dinner Club, il diario di viaggio culinario che vede Carlo Cracco, in compagnia di noti attori e comici, andare alla ricerca dell’arte culinaria italiana in viaggio attraverso il Bel Paese tv ha incuriosito x spettatori con il % di share.