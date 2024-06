video suggerito

Ascolti tv martedì 18 giugno: chi ha vinto tra la partita degli Europei Portogallo-Cechia e Ricomincio da me Ieri, martedì 18 giugno, su Rai1 ha trasmesso la partita degli Europei Portogallo-Cechia che vince la prima serata con 5.615.000 spettatori. Mentre su Canale 5 è andato in onda il film Ricomincio da me che interessato 1.835.000 spettatori. Tutti i dati Auditel. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Ilaria Costabile

La prima serata di ieri, martedì 18 giugno, ha offerto agli spettatori eventi sportivi, film e programmi di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la partita Portogallo- Cechia degli Europei 2024. Su Canale5 invece è andato in onda il film Ricomincio da me, con Jennifer Lopez. Vediamo, quindi, chi è riuscito a conquistare il podio degli ascolti tv e tutti i dati Auditel di ieri.

La sfida degli ascolti tv tra Portogallo-Cechia e Ricomincio da me

Con l'inizio degli Europei di calcio, Rai1 dedica ogni prima serata ai match tra le varie squadre che devono qualificarsi ad ogni girone, prima di arrivare poi alla partita che decreterà la vittoria del campionato. Nella serata di martedì 18 giugno è andata in onda la partita tra Portogallo, con il campione Cristiano Ronaldo, sceso in campo per la sua nazione e la Repubblica Ceca. Il match si è concluso con la vittoria della prima con 2 a 1, ed è stato visto da 5.615.000 spettatori con il 31.1% di share, vincendo la prima serata.

Su Canale 5, invece, è stato trasmesso il film Ricomincio da me, con Jennifer Lopez protagonista insieme a Vanessa Hudgens. Si tratta di un titolo del 2018 che racconta di una storia di rinascita ed empowerment femminile. Pur non essendo la prima visione in tv, è stato visto da 1.835.000 spettatori con l’11% di share.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito, gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 Dawn – Segreti Sepolti è stato la scelta di 737 .000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 Le Iene Presentano Inside è stato visto da 1.224.000 spettatori con il 9.8% di share. Su Rai3 Ex Amici come prima ha interessato 899.000 spettatori con uno share del 5.1%. Su Rete4 È Sempre Cartabianca registra 807.000 spettatori con il 6.4% di share. Su La7 Inchieste da Fermo ha segnato 416.000 spettatori e uno share del 3%. Sul Nove Tiziano Ferro – Lo Stadio ha raccolto 167.000 spettatori con l’1.2%.