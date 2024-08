video suggerito

Ascolti tv lunedì 5 agosto: chi ha vinto tra Nero a metà, Battiti Live e le Olimpiadi 2024 Tutti i dati Auditel di lunedì 5 agosto. Nero a metà 3 in onda su Rai1 è stato da visto da 1.143.000 spettatori con uno share dell’8%. Su Canale 5, invece, l’ultima puntata di Battiti Live ha totalizzato 1.784.000 spettatori e uno share pari al 14.2%. Le Olimpiadi 2024 su Rai2 invece hanno realizzato 2.538.000 spettatori e share pari al 16.9% vincendo dunque la serata. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La prima serata televisiva di lunedì 5 agosto ha offerto ai telespettatori film, eventi, sport e programmi di intrattenimento e approfondimento. Rai1 ha proposto in replica Nero a metà 3, la fiction poliziesca con Claudio Amendola, Fortunato Cerlino e Miguel Gobbo Diaz. Su Canale 5 è andata in onda l'ultima puntata di Battiti Live con la conduzione di Alvin e Ilary Blasi. Su Rai2, come di consueto, spazio allo sport delle Olimpiadi 2024.

La sfida tra Rai1 con Nero a metà, Rai2 con le Olimpiadi 2024 e Canale 5 con Battiti Live

La serata di lunedì 5 agosto: Nero a metà 3 – Episodio 5 ha conquistato 1.143.000 spettatori per uno share pari all'8%. Su Canale 5 l'ultima puntata di Cornetto Battiti Live, dal palco di Otranto, con la conduzione di Ilary Blasi e Alvin ha raggiunto invece 1.784.000 spettatori e share pari al 14.2%. La serata delle Olimpiadi 2024 su Rai2 conquistano 2.538.000 spettatori e share pari al 16.9%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Sulle altre reti generaliste, Camila Raznovich conduce una nuova puntata di Kilimangiaro Estate, l'approfondimento che porta i telespettatori nei luoghi più belli e spesso sconosciuti del pianeta, in onda su Rai 3 con 548.000 spettatori e share pari al 3.7%. Su Italia1 la serie tv Chicago PD – Stagione 11 – Episodio 8 dal titolo "Sulla carta" ha incontrato il favore di 927.000 spettatori per uno share pari al 6.2%. Il film Come un uragano con Richard Gere e Diane Lane del 2008 ha conquistato 560.000 spettatori per uno share pari al 4%. Tv8 ha proposto il film Men in Black: International con Chris Hemsworth e Tessa Thompson: 321.000 spettatori e share pari al 2.3%. Un grande classico sul Nove: Karate Kid – Per vincere domani che conquista 302.000 spettatori e share pari al 2.3%. Su La7 Ghost Detainee – Il caso Abu Omar, documentario che conquista 189.000 spettatori per uno share pari all'1.2%.