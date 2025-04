video suggerito

Ascolti tv lunedì 31 marzo 2025: chi ha vinto tra Costanza e la finale del Grande Fratello Gli ascolti tv di lunedì 31 marzo 2025. Chi ha vinto la sfida in termini di dati auditel tra Rai 1 con Costanza e Canale5 con il Grande Fratello.

A cura di Gaia Martino

Il palinsesto televisivo di ieri sera, lunedì 31 marzo 2025, ha offerto ai telespettatori programmi di intrattenimento, informazione, approfondimento e serie televisive. Su Rai 1 è andata in onda la fiction Costanza con Miriam Dalmazio protagonista. Su Canale5 invece è andata in onda, in diretta, la puntata finale del Grande Fratello conclusasi con la vittoria di Jessica Morlacchi. Ecco chi ha vinto la sfida agli ascolti tv.

La sfida tra Rai 1 con Costanza e Canale5 con Grande Fratello

La fiction di Rai1, Costanza, andata in onda ieri sera in prima serata ha sfidato il Grande Fratello, su Canale5, agli ascolti tv ed ha vinto in termini di dati auditel. La serie televisiva ha intrattenuto 4.044.000 spettatori pari al 22.8% di share. La finale del reality di Alfonso Signorini che ha visto Jessica Morlacchi sul podio ha registrato 2.690.000 spettatori con uno share del 22%.

Gli ascolti delle altre reti generaliste, tutti i dati Auditel

Obbligo o verità andato in onda ieri sera su Rai 2 ha intrattenuto 609.000 spettatori pari al 3.5% di share. Lo stato delle cose su Rai 3 ha registrato 853.000 spettatori e il 5.2% di share. Spider-Man: No Way Home su Italia1 ha intrattenuto 1.159.000 spettatori (7% di share). Quarta repubblica su Rete4 ha intrattenuto 741.000 spettatori (5.1% di share). La prima puntata della quinta stagione del Gialappa Show su Tv8 ha intrattenuto 819.000 spettatori con il 4.8% di share. Cash or Trash Speciale Prime Time sul NOVE ha segnato 361.000 spettatori (1.8% di share). Su La7 La Torre di Babele raggiunge 755.000 spettatori e il 3.9% di share.

Affari Tuoi e Striscia La Notizia: la sfida dell'access prime time

La puntata delle gemelle Sabrina e Francesca ad Affari Tuoi ieri sera, lunedì 31 marzo 2025, nell'access prime time di Rai1, ha intrattenuto 6.386.000 spettatori (30.3% di share). La puntata di Striscia La Notizia su Canale5, invece, ha registrato 3.006.000 spettatori pari al 14.3% di share.