Ascolti tv lunedì 26 dicembre: Il Grande Fratello Vip conquista la prima serata Il Grande Fratello Vip vince gli ascolti della prima serata di lunedì 26 dicembre 2023, sebbene i dati registrati mostrino un leggero calo tra i telespettatori del reality.

A cura di Ilaria Costabile

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Auditel e ascolti tv ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Durante le feste natalizie il pubblico non perde occasione per riunirsi davanti alla tv, magari per guardare film che ormai fanno parte della tradizione, oppure semplicemente per godersi un po' di relax. Ebbene, in questi giorni di feste se, nella prima serata di lunedì 26 dicembre su Rai1 si è optato per un classico come "La Bella e la bestia", in versione live action, su Canale 5 non è mancato il consueto appuntamento con il Grande Fratello Vip. Il reality condotto da Alfonso Signorini, pur vincendo la sfida con gli altri programmi tv, ha subito comunque un leggero calo in termini di telespettatori, sintomo del fatto che le feste hanno in qualche modo influito sull'andamento dei dati Auditel, non ci sarà la doppia puntata, che invece riprenderà a partire dall'anno prossimo.

Ascolti tv 26 dicembre 2023

Nella serata di ieri, lunedì 26 dicembre 2022, su Rai1 il live action de La Bella e la Bestia è stato visto da 2.382.000 spettatori registrando il 14.3%. Su Canale 5 – dalle 21.47 all’1.26 – Grande Fratello Vip ha catturato l'attenzione di 2.416.000 spettatori segnando il 19.1% di share con il GF Vip Night dall’1.32 all’1.46: 1.155.000 – 26.8%). Su Rai2 Una Famiglia sotto l’Albero è stata la scelta di 1.369.000 spettatori con il 7.6% di share. Su Italia 1 Trappola di Cristallo ha registrato 977.000 spettatori con il 6% di share. Su Rai3 Report ha interessato 1.427.000 spettatori segnando uno share dell’8.3% con la presentazione dalle 21.26 alle 21.55: 1.413.000 – 7.4%. Su Rete4 Il Ragazzo di Campagna ha raccolto davanti al video 1.031.000 spettatori con il 5.9% di share. Su La 7 Tut – Il destino di un Faraone è stato seguito da 451.000 spettatori con uno share del 3.2%. Su Tv8 il film con Julia Roberts e Richard Gere, Se Scappi Ti Sposo segna 458.000 spettatori con il 2.7%. Sul Nove Mr Felicità ha raccolto 307.000 spettatori con l’1.8%