Ascolti tv lunedì 19 febbraio: chi ha vinto tra Il Grande Fratello e Gloria Gli ascolti tv di lunedì 19 febbraio 2024: chi ha vinto la sfida in termini di ascolti tra Rai Uno con la prima puntata della fiction Gloria e Canale 5 con un nuovo appuntamento del Grande Fratello. Tutti i dati Auditel.

La prima serata di lunedì 19 febbraio ha offerto agli spettatori film, serie televisive, programmi di intrattenimento e di approfondimento. Rai1 ha trasmesso la prima puntata della nuova fiction Gloria, mentre su Canale 5 è andato in onda un nuovo appuntamento del Grande Fratello con Alfonso Signorini e Cesara Buonamici in studio. Vediamo chi è riuscito ad aggiudicarsi la gara degli ascolti e tutti i dati Auditel.

La sfida degli ascolti tv tra Gloria e il Grande Fratello

Nella serata di lunedì 19 febbraio, su Rai1 è andata in onda la prima puntata di Gloria, la nuova fiction in cui Sabrina Ferilli interpreta una diva ormai decaduta che, tramite un inganno, cerca di rientrare nel mondo del cinema. Diretta da Fausto Brizzi, per un totale di tre puntate, nel cast ci sono anche Massimo Ghini e Sergio Assisi. Il primo episodio è stato visto da 4.039.000 spettatori pari al 22.7% di share. Questo è stato il programma più visto della serata. Canale 5 ha invece trasmesso un nuovo appuntamento del Grande Fratello, ricco di emozioni e colpi di scena: Mirko Brunetti e Perla Vatiero si sono incontrati di nuovo e hanno parlato dei loro sentimenti, così come Paolo Masella e Letizia Petris, mentre Stefano ha raccontato la sua storia. La puntata ha totalizzato 2.550.000 spettatori con uno share del 19.6%.

Gi ascolti delle altre reti generaliste

Su Rai2 è andato in onda il programma Made in Italy, mentre su Rai3 e Rete 4 spazio all'informazione con Presa Diretta e Quarta Repubblica. I programmi hanno totalizzato rispettivamente 730.000 spettatori (4.5% di share), 1.057.000 spettatori (5.2%) e 789.000 spettatori (5.4%). Italia 1 ha trasmesso il film Fast and Furios 6 e La 7 il programma La Torre di Babele, che sono stati visti da 999.000 spettatori con il 5.8% e 903.000 spettatori con il 4.5% di share.