Ascolti tv lunedì 18 agosto: chi ha vinto tra La bambina che non voleva cantare e Vasco Rossi-I Magnifici 7

Gli ascolti tv di lunedì 18 agosto. Chi ha vinto tra La bambina che non voleva cantare su Rai1 e il concerto di Vasco Rossi su Canale 5.

La prima serata di ieri, lunedì 18 agosto, ha offerto agli spettatori film, eventi musicali e programmi di intrattenimento. Rai1 ha trasmesso la replica del film La bambina che non voleva cantare, in cui Tecla Insolia interpreta Nada e ne ripercorre il vissuto sin dall'infanzia. Canale5 ha lasciato spazio al concerto Vasco Rossi – I magnifici 7. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel di lunedì 18 agosto.

La sfida agli ascolti tv tra La bambina che non voleva cantare e Vasco Rossi-I Magnifici 7

Nella serata di lunedì 18 agosto, su Rai 1 è stato trasmesso un film che ebbe un certo successo quando arrivò per la prima volta in prima visione. Protagonista, nei panni di Nada, una giovanissima Tecla Insolia. A radunarsi davanti al piccolo schermo sono stati 1.486.000 spettatori pari al 12% di share.

Su Canale 5, invece, spazio all'informazione. Dopo il vertice di Trump con Zelensky e gli altri leader europei, il Tg5 ha dedicato uno speciale sul conflitto in Ucraina che è stato seguito da 1.789.000 spettatori registrando uno share del 12.1%, dopodiché è stato trasmesso il concerto Vasco Rossi-I Magnifici 7 che è stato visto da 840.000 spettatori con il 9.5%.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Di seguito gli ascolti tv delle altre reti generaliste. Su Rai2 il film Elisabeth è stata la scelta di 730.000 spettatori pari al 6.2%. Su Italia1 la partita di Coppa Italia – Torino-Modena è stata vista da 887.000 spettatori con uno share del 6.6%. Su Rai3 Il gattopardo ha segnato 434.000 spettatori e il 3.9% di share. Su Rete4 lo speciale Guerra o Pace ha registrato di 587.000 spettatori con il 5.4% di share. Su La7 In Onda Prima Serata ha raggiunto 670.000 spettatori e il 5.6% di share. Su Tv8 GialappaShow – Best Of ha ottenuto 332.000 spettatori e il 2.8% di share. Sul Nove Little Big Italy è stato seguito da 494.000 spettatori con il 3.7% di share.