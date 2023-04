Ascolti tv lunedì 17 aprile: chi ha vinto tra l’Isola dei Famosi e il Commissario Montalbano I dati auditel raccolti dalle varie reti televisive nella serata di lunedì 17 aprile 2023. Ecco chi ha vinto la sfida degli ascolti tv.

Il palinsesto televisivo nella serata di lunedì 17 aprile ha offerto un ventaglio di opportunità al pubblico che si è diviso tra programmi di intrattenimento, fiction e anche trasmissioni dedicate all'approfondimento. La serata ha visto anche la ripartenza dell'Isola dei Famosi, con una nuova stagione e il ritorno di un grande classico come Il Commissario Montalbano. Ecco di dati auditel delle varie reti televisive.

L'Isola dei Famosi parte bene, buon riscontro anche per Salemme

Nella serata di ieri, lunedì 17 aprile 2023, su Rai1 la fiction la replica de Il Commissario Montalbano – Gli Arancini di Montalbano è stata la scelta di 3.179.000 spettatori pari al 16.61%, confermandosi tra le fiction televisive che, nonostante sia ormai datata, riesce a catturare ugualmente l'attenzione del pubblico. Su Canale 5, invece, è andata in onda la prima puntata dell'Isola dei Famosi, arrivata alla sua 17esima stagione. Il numero di spettatori sfiora quasi i tre milioni, arrivando precisamente a 2.919.000 e segnando uno share del 23.33%, un leggero calo rispetto agli ascolti registrati lo scorso anno quando, invece, il reality condotto da Ilary Blasi aveva registrato oltre i tre milioni di presenze davanti la televisione.

Un dato, quello riscontrato con questa prima puntata, che col passare dei vari appuntamenti potrebbe essere destinato a crescere, ma per averne contezza non resta che aspettare il prossimo appuntamento. In termini di numero di spettatori, quindi, a vincere la consueta sfida degli ascolti del prime time, è la fiction con Luca Zingaretti, superata però in share dall'esordio del reality di Canale 5. Buon riscontro, inoltre, anche per lo spettacolo di Vincenzo Salemme, che riportando il teatro in prima serata, ha dato una sferzata di novità alla rete, pronta ad accogliere anche il teatro contrariamente a quanto si dica a riguardo.

Gli ascolti tv delle altre reti generaliste

Su Rai2 Napoletano? E famme ‘na pizza è stato visto da 1.824.000 spettatori pari al 9.62% di share con una presentazione di 5 minuti: che ha registrato 912.000 – 4.21%). Su Italia 1 Freedom – Oltre il Confine è stata la scelta di 785.000 spettatori segnando il 4.72% di share. Su Rai3 Report ha generato l'interesse di 1.508.000 spettatori segnando uno share del 7.85%. Su Rete4 Quarta Repubblica ha registrato 675.000 spettatori segnando il 4.54% di share. Su La7 Le regole della casa del sidro ha appassionato 457.000 spettatori con uno share del 2.54%.