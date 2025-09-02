Ascolti tv lunedì 1 settembre: chi ha vinto tra Champagne – Peppino Di Capri e Cornetto Battiti Live

La prima serata di ieri, lunedì 1 settembre, ha offerto agli spettatori film e serie tv. Rai1 ha trasmesso il film Champagne – Peppino Di Capri. Canale5 ha proposto invece Cornetto Battiti Live Compilation. In access prime time la sfida tra Techetechetè e La ruota della fortuna di Gerry Scotti. Vediamo tutti i dati Auditel registrati dalle reti generaliste nel corso della prima serata di lunedì 1 settembre.

La sfida degli ascolti TV tra Carosello Carosone e Elvis

Nella prima serata di ieri, lunedì 1 settembre, Rai1 ha trasmesso Champagne – Peppino Di Capri. Il film con Francesco Del Gaudio, Arianna di Claudio, Gaja Masciale, Antonia Truppo, Gianluca Di Gennaro e Alessandro Gervasi è stato seguito da 1.442.000 spettatori pari al 10.4% di share. Testa a testa con Canale5, che ha puntato sulla musica e ha mandato in onda Cornetto Battiti Live Compilation, condotto da Ilary Blasi e Alvin con Nicolo' De Devitiis. L'appuntamento ha registrato 1.429.000 spettatori con uno share del 13.3%.

Gli ascolti TV delle altre reti generaliste, i dati Auditel di ieri sera

Le proposte delle altre reti generaliste. Rai2 ha trasmesso Squadra Speciale Cobra 11, che ha registrato 838.000 spettatori pari al 5.5%. Rai3 ha lasciato spazio a Filorosso. Il programma di approfondimento condotto da Manuela Moreno ha interessato 592.000 spettatori (4.5%). Su Italia1 in onda la serie tv Chicago P.D. che ha intrattenuto 1.058.000 spettatori con il 7.2%. Rete4 ha proposto Quarta Repubblica, che ha raggiunto 599.000 spettatori (5%). Su La7 Insider – Dietro la verità ha raccolto 479.000 spettatori e il 3.5%. Su Tv8 RTL 102.5 Power Hits Estate 2025 ha interessato 297.000 spettatori (2.2%). Sul Nove il programma Little Big Italy è stato seguito da 696.000 spettatori con il 4.5%.

Gli ascolti de La ruota della fortuna e Techetechetè

Vediamo ora la sfida dell'access prime time. Su Rai1 l'appuntamento con Techetechetè ha registrato 2.687.000 spettatori (14.7%). Su Canale5, La ruota della Fortuna. Il programma condotto da Gerry Scotti con Samira Lui ha trionfato con 4.878.000 spettatori pari al 26.6%.